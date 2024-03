Eccellenza. Cdr, Pivetti: "Sfida stimolante, ma playoff difficili». Il Terre di Castelli debutta in casa in Coppa

È cominciata col primo allenamento di ieri sera l’avventura di Pier Francesco Pivetti (foto) sulla panchina della Cdr Mutina, che invece al momento non sostituirà il dimissionario ds Malavolta. Per il ’Pivo’ il debutto sarà domenica a Campogalliano con la Quarantolese e in 9 gare la risalita per tornare nei playoff si annuncia difficile perché ad ora gli orange sono sesti a -2 da Sanmichelese e United Carpi, ma andrà ridotta massimo a 6 punti la ’forbice’ dal 2° posto (ora -16) o dal 3° (-11). "Sono carico e felice – le sue parole – è una sfida che ho accettato in 5 minuti con Gian Lauro Morselli. Manca qualche punto rispetto alle aspettative, dovremo provare a recuperare anche se arrivare ai playoff sarà abbastanza difficile. . La Quarantolese? Una gara subito ostica".

Eccellenza. Il Terre di Castelli giocherà in casa mercoledì 6 marzo alle 15 l’andata dei quarti della Coppa Italia nazionale di Eccellenza con i perugini dell’Atletico Bmg, ritorno il 13: slitterà più avanti il turno di campionato del 6/3 con lo Zola. Gli altri quarti Solbiatese-Lignano, Teramo-Terracina e Paternò-Manduria. La Bagnolese ha esonerato mister Brandolini, al suo posto il vice Gandolfi.

