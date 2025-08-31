Eccellenza. C’è attesa per il ’nuovo’ Certaldo. Fucecchio affronta il forte Cenaia

Si alza il sipario sulla nuova stagione di Eccellenza. In attesa del fischio d’inizio del campionato, in programma per il prossimo 14 settembre, oggi alle 15 prende infatti il via la Coppa Italia con le gare di andata del primo turno. Partiamo dal Fucecchio, che sarà di scena al Pennati di Cenaia contro gli arancioverdi locali. Subito un impegno tosto per i bianconeri contro una delle formazioni indicata da tutti gli addetti ai lavori come una delle squadre più attrezzate della categoria. Nei test pre-campionato i ragazzi di mister Menichetti hanno comunque lasciato buone sensazioni sia a livello di condizione fisica che di intesa in campo. Arbitra Foresi di Livorno.

A I Giardinetti di Lamporecchio, invece, la Real Cerretese ospiterà lo Zenith Prato. La gara non si gioca al Palatresi di Cerreto Guidi perché il manto erboso dello stadio mediceo è ancora in manutenzione (sarà pronto presumibilmente per la gara interna della seconda giornata di campionato). Altro match dal coefficiente di difficoltà notevole per i biancoverdi di mister Petroni visto che i pratesi sono retrocessi dalla Serie D solo a causa di una penalizzazione e hanno mantenuto gran parte di quell’organico. Dirige Bragazzi di Carrara.

Veniamo poi al Montespertoli, che al Molino del Ponte di Baccaiano riceve la Rondinella Marzocco. Le due squadre tornano a sfidarsi a distanza di quasi 41 mesi dopo il 2-0 in favore dei gialloverdi valdelsani maturato proprio a Baccaiano il 3 aprile 2022. Allora però giocavano entrambe nel campionato di Promozione. La direzione di gara è stata affidata a Boeddu di Prato.

Infine, alle 17 al Comunale di Certaldo i viola di mister Gangoni ricevono la Colligiana nel primo di tre derby valdelsani nel giro di tre settimane. Dopo le due gare di coppa, infatti, le due compagini si ritroveranno di fronte anche nella prima giornata del girone B di campionato. C’è molto curiosità in casa Certaldo per vedere il grado di amalgama raggiunto dal giovanissimo gruppo allestito dal direttore sportivo Luciano Corsinovi, contro una formazione decisamente più rodata ed ambiziosa come i ‘cugini’ biancorossi di Colle val d’Elsa. Arbitra Marongiu di Livorno.

Simone Cioni