Eccellenza, c’è il "terzo tempo" del derby

Due le squadre al comando: la K Sport Montecchio Gallo e il Matelica e due in fondo: la Sangiustese e la Jesina e la classifica dopo quattro giornate già da buone indicazioni.

Il derby Sport Montecchio-Urbino è stato risolto da un gol del bomber del padroni di casa Broso. "Abbiamo giocato una buona gara e penso che anche il numeroso pubblico si sia divertito – spiega il dg della K Sport Matteo Mariani –. Nel primo tempo abbiamo fatto la partita ed oltre al gol di Broso abbiamo colto un legno con Torelli e sfiorato il raddoppio allo scadere con Sollaku che ci avrebbe permesso di gestire meglio il secondo tempo. La ripresa è stata difficile, l’Urbino ha giocato ad un ritmo molto importante anche se l’occasione più grossa l’abbiamo avuta nuovamente noi con Magnanelli che ha colpito l’incrocio dei pali con un colpo di testa. Ora abbiamo il dovere di resettare subito per preparare la gara di andata di Coppa Italia che si giocherà mercoledì proprio sul campo dell’Urbino". Dalla parte dell’Urbino in commento del giorno dopo è del dg Ivan Santi: "Perdere una partita così è davvero complicato da commentare. Forse il pareggio poteva starci stretto e invece è arrivata una sconfitta che lascia tanto amaro in bocca. Il k Sport è una grande squadra lo sapevamo ma l’arbitro questa volta è stato a dir poco casalingo. Abbiamo fatto una gara di gamba, di testa e di cuore ma non è bastato. Mi sento di dire bravi ai nostri ragazzi che hanno interpretato la gara in maniera impeccabile con il piglio della grande squadra. Peccato ma il bello del calcio è poter già pensare alla prossima partita che guarda caso è ancora con il k Sport per l’andata di coppa Italia mercoledì al Montefeltro (ora d’inizio 18,30)".

Tripletta della Fermignanese nel match con il Fabriano Cerreto che veniva da tre vittorie consecutive. " E’ stata una bella vittoria in una partita interpretata molto bene dai ragazzi – sottolinea il mister della Fermignanese Simone Pazzaglia –. Abbiamo affrontato una squadra con un tasso tecnico elevato che sanno gestire molto bene il possesso palla e che venivano da 3 vittorie su 3 partite. Mi auguro che questa vittoria dia maggiore fiducia e faccia crescere l’auto stima nei giocatori".

La sconfitta dell’Urbania sul difficile campo del Montefano è commentata dal direttore sportivo durantino Stefano Maggi: "Dopo un primo tempo equilibrato senza occasioni da ambo le parti, nella ripresa non siamo letteralmente scesi in campo subendo una sconfitta pesante. Complimenti al Montefano, da domani ci prepariamo per riscattarci in quel di Civitanova".

La squadra della settimana. 1)Ginestra (Matelica), 2) Romoli (Tolentino), 3)Del Bianco (Urbania), 4)Morelli (Urbino), 5)Luciani (Civitanovese), 6) Galeotti (Montefano), 7)Tonuzi (Montegranaro), 8) Mancini (Osimana), 9) Broso (K Sport Montecchio Gallo), 10)Cordella (Fermignanese), 11)Perpepaj (Sangiustese). All. Simone Pazzaglia (Fermignanese).

Amedeo Pisciolini