Eccellenza. "C’è pure il mio Trodica per le zone alte della classifica: lo dice la vittoria a Montecchio»

"A Montecchio abbiamo vinto grazie a una prestazione da squadra, ho visto un Trodica unito, compatto, che ha messo in pratica quanto preparato e che ha stretto i denti per 50 minuti quando siamo rimasti in 10 per l’espulsione di Susic che è stato provocato". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, è soddisfatto perché la vittoria contro il K Sport, gol di Spagna (foto) e di Costa Ferreira, ha molti significati. "Abbiamo lanciato un segnale forte: ci siamo anche noi. Se avessimo perso – osserva il tecnico – tutto si sarebbe complicato, la vittoria ha detto che possiamo stare lassù, che abbiamo i mezzi per competere. I ragazzi hanno dato una prova di orgoglio, volevano rifarsi a tutti i costi". La formazione di Buratti era reduce da due sconfitte. "Non ero preoccupato dai due passi falsi, era mancata solamente un po’ di cattiveria agonistica e a Montecchio abbiamo fatto un salto di qualità. E poi non dimentichiamo che serve tempo a un gruppo nuovo". E adesso si guarda avanti ma mantenendo i piedi per terra. "Adesso – dice l’allenatore – inizia il nostro campionato, non abbiamo fatto ancora nulla e dobbiamo dare continuità ai risultati". Anche l’altro ieri la squadra è stata sostenuta dai tifosi. "Cosa devo dire di più a questi tifosi? Sono un’opera d’arte, hanno fatto circa 150 km dopo due sconfitte per sostenerci in una difficile gara. Devo solo ringraziarli". Da oggi il Trodica riprende gli allenamenti iniziando a gettare le basi per il match interno contro il Montefano di Bilò in programma domenica.