Eccellenza. Cenaia illude, spreca e non va oltre il pareggio. Fucecchio combattivo regola i conti con Cristodaro

CENAIA 1969 1 FUCECCHIO 1

CENAIA: Castaldi, Rossi, Lischi, Bianchi (29’st Provinzano), Signorini, Puleo, Fisher, Quilici (14’st Neri), Maggi, Remedi, Cito. All.Sena

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Guerrucci, Lecceti, Malanchi (45’st Compagnucci), Ghelardoni, Sgherri (17’st Melani), Geniotal, Cristodaro (32’st Gjoni), Badalassi (45’st Usai), Princiotta (17’st Fiorini). All.Menichetti

Arbitro: S.Foresi di Livorno

Marcatori: al 6’pt Lischi, 27’pt Cristodaro

CENAIA – Il Cenaia è costretto al pareggio sul proprio campo da un tenace e combattivo Fucecchio. Per la squadra locale il rammarico di una vittoria mancata per le diverse occasioni da gol capitate ma non concretizzate. I verdi arancioni hanno giocato una buona partita sviluppando una grande mole di gioco ma, vuoi per le assenze importanti nelle loro fila, e anche per la grande mole di lavoro che è stato portato avanti nella fase della preparazione, sul campo, al momento, non riescono a tradurre in gol le occasioni create.

La partenza è di marca locale e al 6’, a seguito di un calcio di punizione battuto la Quilici, Lischi svetta di testa e insacca alle spalle di del Bino. Il buon avvio sembra preludere ad un risultato facile per il Cenaia ma il Fucecchio, squadra da categoria, tenace e combattiva, non ci sta. Alla mezz’ora, esattamente al 28’, su un cross di Geniotal, Cristodaro arriva puntuale all’appuntamento e di testa realizza il gol del pareggio.

Con il gol messo a segno la squadra ospite prende fiducia, i giocatori lottano su ogni palla, la partita diventa più nervosa e fioccano diverse ammonizioni. Nel secondo tempo la musica non cambia, con il Fucecchio si difende bene e si affida ad un insidioso, per il Cenaia, gioco di rimessa. Di contro il Cenaia costruisce diverse occasioni da gol, sfiora il vantaggio ma non concretizza.

Il mister Sena gioca, a mezz’ora dal termine, anche la carta Neri, reduce da un infortunio ma ancora non completamente recuperato, ma ugualmente il risultato non si sblocca a favore del verdi arancioni. Al fischio finale dell’arbitro è pareggio e il passaggio del turno è rimandato alla partita di andata che si giocherà domenica prossima a Fucecchio.