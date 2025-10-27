Eccellenza. Cenaia in caduta libera a Forte dei Marmi. Ultimo posto e tanti sogni infranti

REAL FORTE QUERCETA 3CENAIA 1969 0

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli (31’ st Battisti), Mogavero, Piccione (22’ st Bartolini), Ricci (24’ st Nicolini), Marinari (38’ st Bobbio), Franzoni, Fortunati, Panicucci (36’ st Pinna), Borselli, Lembo. All: Verdi.

CENAIA: Bettarini, Lischi (7’ st Santagata), Arcidiacono, Bianchi, Signorini, Puleo, Fischer (19’ st Sartini), Cito (16’ st Provinzano), Maggi, Remedi (7’ st Quilici), Boumarouan. All. Sena.

Arbitro: Nafra Valdarno.

Marcatore: al 7’pt Ricci, 4’st Panicucci, 6’st Mogavero.

Con un severo punteggio, ma mai messo in discussione, il Cenaia torna sconfitto dalla trasferta di Forte dei Marmi. La squadra verdearancio era attesa ad una prestazione che riscattasse il percorso fatto fino ad oggi in campionato. Invece è arrivata un’ulteriore delusione che li fa precipitare in ultima posizione. Un avvio disastroso per i verdearancio che già al 7’ vanno sotto a seguito di una incauta uscita di Bettarini che viene anticipato da Ricci che mette la palla in rete. Il Cenaia cerca di recuperare e in un paio di occasioni va vicino al pareggio ma la conclusione di Remedi finisce sull’esterno della rete mentre nella seconda Maggi non concretizza. Nella ripresa subito i locali vanno al raddoppio, al 4’, con Panicucci che finalizza al meglio un cross dalla fascia. Passano appena due minuti e, al 6’, arriva il terzo gol del Real Forte Querceta. Azione da manuale e con quattro passaggi Mogavero triplica.