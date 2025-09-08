Eccellenza. Cenaia passa il turno espugnando Fucecchio

FUCECCHIO

CENAIA 1969

FUCECCHIO: Del Bino, Arapi, Guerrucci, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Melani (17’st Princiotta), Geniotal, Fiorini (27’st Lamberta), Badalassi (27’st Sgherri), Cristodaro (17’st Gjoni). All.Menichetti

CENAIA: Bettarini, Lischi, Arcidiacono (28’st Colombani), Bianchi, Signorini, Puleo, Fisher (21’st Rossi), Quilici (28’st Provinzano), Maggi (15’st Boumarouan), Remedi, Cito (28’st Cocucci). All.Sena

Arbitro: A.Poggianti di Livorno

Marcatore: al 20’pt Signorini, 19’st Boumarouan

Note: al 45’st espulso Arapi

Fucecchio - Il Cenaia passa il turno successivo di coppa espugnando con un netto punteggio il campo del Fucecchio. Una partita senza storia che ha evidenziato la differenza tecnica tra le due compagini, senza nulla togliere alla vivacità e al dinamismo della squadra locale. Se nella gara di andata, conclusasi in parità, la giovane età del Fucecchio era riuscita ad imporre il pareggio ai verdi arancioni, a distanza di una settimana, questa qualità non è bastata. Il Cenaia ha saputo controllare il gioco per poi sfruttare le occasioni da gol che hanno determinato il risultato finale. Una vittoria meritata della squadra allenata da mister Sena che ha fatto dimenticare le distrazioni offensive della gara casalinga. Su tutti, si è fatto notare il giovane Remedi che che ha dimostrato di esser lui l’uomo squadra del Cenaia. Gli ospiti partono bene e al 20’ del primo tempo concretizzano andando in gol con colpo di testa di Signorini bravo a deviare in rete una palla su calcio d’angolo. Il primo tempo si chiude con il minimo vantaggio ma nella ripresa, l 19’, la veloce ripartenza di Remedi trova Del Bino pronto a respingere ma nulla può sull’intervento successivo di Boumarouan, appena entrato, che raddoppia. Gli ospiti confezionano un altro paio di occasioni non concretizzate per la bravura del portiere del Fucecchio. Sia alla mezz’ora su conclusione di Cito, che al 40’, su tiro di Remedi, Del Bino riesce a limitare i danni per i suoi. Nel finale il Cenaia gioca in controllo e guadagna il passaggio al turno successivo di Coppa.

Pietro Mattonai