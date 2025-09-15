Eccellenza. Cenaia tanta sfortuna e beffa in extremis

CENAIA 1969

SPORTING CECINA

CENAIA: Bettarini, Rossi, Lischi, Bianchi, Signorini(20’st Fischer), Puleo, Arcidiacono(20’st Colombani), Cito, Boumarouan(32’st Quilici), Remedi, Santagata. All. Sena.

SPORTING CECINA: Pagni, Solimano(35’st Ristori), Fiorini, Hanxhari(25’st Ghilli), Startari, Lorenzini, Moroni(32’st Foti), Diagne, Fermi(25’st Fofana), Pallecchi, Di Tanto(35’st Londi). All. Miano.

Arbitro: Briganti di Carrara.

Marcatori: al 14’pt Di Tanto, 17’st Boumarouan, 43’st Diagne.

Note: nel finale espulsione del massaggiatore Cenaia( proteste).

CENAIA – Il Cenaia si affaccia al campionato con un risultato negativo al termine di una partita che definire stregata è limitativo. Una sconfitta di misura per quanto riguarda il risultato finale ma oggi al "Pennati" di Cenaia il gioco e le occasioni da gol mancate stanno li a dimostrare che la sconfitta è immeritata. Quando si falliscono diverse opportunità di segnare, quando per distrazione si concedono spazi agli avversari recriminare serve a poco. La responsabilità è tutta di chi non è riuscito a fare gol. A tutto questo si aggiungono purtroppo i rigori evidenti che l’arbitro non ha concesso, in particolare nel finale di partita per un fallo su Cito. Fatta questa premessa occorre anche dire che lo Sporting Cecina, nonostante le assenze, ha condotto una gara accorta, ha saputo sfruttare al meglio le poche occasioni da gol e ringrazia il suo portiere che ha contribuito a condurre in porto una preziosa vittoria. Parte bene la squadra locale che cerca da subito la via del gol. I tirrenici reggono l’urto e, alla prima vera ripartenza, su un lungo rilancio in area del Cenaia l’attaccante Di Tanto si avventa sul pallone e con un tiro non irresistibile mette la palla alle spalle di Bettarini.

Immediata reazione dei verdi arancioni che però sono imprecisi in fase di conclusione. Al 25’ il gol del pareggio sembra fatto ma la conclusione di Santagata colpisce pieno il palo della porta avversaria. Per arrivare al pareggio bisogna aspettare il secondo tempo, al 17’, quando Remedi va via sulla sinistra e, saltato il difensore, effettua un rasoterra tagliato che Boumarouan deposita nella porta cecinese. Un minuto dopo Signorini potrebbe segnare ma, solo davanti al portiere spedisce alto. Al 20’ ottimo intervento del portiere ospite su Fischer. Nel finale, 43’, il Cecina confeziona la beffa al Cenaia con Pallecchi che batte velocemente una punizione, serve Diagne che raddoppia.

Pietro Mattonai