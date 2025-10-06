Acquista il giornale
Eccellenza. Cerretese, esordio amaro al Palatresi ma senza drammi

REAL CERRETESE 0 MASSESE 2 REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Dal Porto, Nieri, Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Mallardo, Bouhafa, Volpi. All.: Petroni. MASSESE: Gatti, Maffei, Marchini,...

di SIMONE CIONI
6 ottobre 2025
REAL CERRETESE 0 MASSESE 2

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Dal Porto, Nieri, Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Mallardo, Bouhafa, Volpi. All.: Petroni.

MASSESE: Gatti, Maffei, Marchini, Lucaccini, Lasagna, Bertipagani, Grasselli, Caponi, Buffa, Marabese, Lucchesi. All.: Marselli.

Arbitro: Isnardi di Albenga.

Reti: 35’ Buffa, 44’ rig. Caponi.

CERRETO GUIDI – Esordio amaro per la Real Cerretese al Palatresi, dopo la conclusione dei lavori di manutenzione del terreno di gioco. I biancoverdi cadono per 2-0 al cospetto della quotata Massese, attardata in classifica a causa dei due punti di penalizzazione. Nel primo tempo gli ospiti fanno vedere buone trame, sbloccando meritatamente il risultato al 35’ con Buffa e raddoppiando poco prima dell’intervallo con il rigore trasformato da Caponi. Nella ripresa, invece, crescono i ‘medicei’ che impensieriscono Gatti. Il portiere ospite è però provvidenziale nel non permettere alla Real Cerretese di riaprire la gara e nel finale è ancora la Massese a sfiorare più volte il gol con Buffa, Bertipagani e Marabese, che colpisce il palo. Primo ko stagionale per la neopromossa biancoverde, ma senza drammi.

