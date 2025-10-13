Eccellenza. Cerretese, troppi errori e un gol annullato . Non riesce a sfruttare la superiorità numerica

LARCIANESE0REAL CERRETESE0

LARCIANESE: Della Pina, Porciani, Martinelli (72’ Ndiaye), Marianelli, Salerno, Belluomini, Crecchi, Minardi (78’ Niccolai), Falorni (26’ Lucaccini), Rosselli (65’ Bolognini), Ba. All.: Cerasa.

REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Bargellini (83’ Cappelli), Pievani (66’ Volpi), Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Ferrara (69’ Mallardo), Bouhafa, Sogli. All.: Petroni.

Arbitro: Alfieri di Nola.

Note: Espulsi Salerno (L) al 20’ e Ba (L) al 71’ per doppia ammonizione.

FUCECCHIO – Finisce a reti bianche il derby tra neo promosse disputato al Corsini di Fucecchio per la momentanea indisponibilità del Cei di Larciano. Gara sostanzialmente equilibrata con la Real Cerretese che si deve però mangiare le mani per non aver saputo sfruttare oltre venti minuti in doppia superiorità numerica. Dopo l’espulsione di Salerno già al 20’ del primo tempo, infatti, al 71’ l’arbitro ha mostrato il cartellino rosso anche a Ba, sempre per doppia ammonizione. I biancoverdi ‘medicei’ partono bene si rendo prima pericolosi con Ferrara e poi si vedono annullare un gol per fuorigioco a Orsucci (nella foto). Dopo la prima espulsione, però, è la Larcianese a sfiorare il vantaggio. Nella ripresa in undici contro nove costruisce solo due vere palle gol.