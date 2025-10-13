Acquista il giornale
Acquista il giornale
Eccellenza. Che beffa per le zebre. La vittoria sfuma al 92’

Sestese 1 viareggio 1 SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Mernacaj (67’ A. Robi), Pisaneschi, Biondi, Cirillo, Dianda, Safina (73’ Belli), Berti (75’ Fiorentino), Ciotola (75’ Casati),...

di SIMONE FERRO
13 ottobre 2025
Cesare Ivani, Federico Apolloni e Pietro Pegollo del Viareggio, che ieri ha pareggiato

Cesare Ivani, Federico Apolloni e Pietro Pegollo del Viareggio, che ieri ha pareggiato

Sestese

1

viareggio

1

SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Mernacaj (67’ A. Robi), Pisaneschi, Biondi, Cirillo, Dianda, Safina (73’ Belli), Berti (75’ Fiorentino), Ciotola (75’ Casati), Ermini (84’ Manganiello). (A disp.: Giusti, Pisaniello, D’Amato, G. Robi). All. Fabrizio Polloni.

VIAREGGIO: Carpita, D’Alessandro, Bertelli, Lollo (69’ C. Belluomini), Videtta (14’ Apolloni), Bertacca, Ivani, G. Gabrielli, Morelli (68’ Pegollo), Baroni (84’ Romanelli), Galligani. (A disp.: Nucci, Maurelli, Giannotti, Barsotti, Giannecchini). All. Walter Vangioni.

Arbitro: Luigi Ascione di Torre del Greco (assistenti di linea Enea Furiesi e Alessia Lisi di Empoli).

Reti: 27’ Morelli rig.(V); 92’ Fiorentino (S).

Note: ammoniti Ciotola (S), Biondi (S), Dianda (S), Lollo (V), Ivani (V), Galligani (V), Cirillo (S) ed Ermini (S).

SESTO FIORENTINO – Al “Torrini“ le zebre buttano via 2 punti subendo gol a Sesto dal subentrato Fiorentino al 92’. Un brutto colpo per i bianconeri di Vangioni in vista della super-sfida con la Lucchese (a sua volta affetta da recenta “pareggite acuta“ proprio come il Viareggio) in programma domani l’altro alle 18 allo stadio dei Pini nel turno infra-settimanale di campionato valevole per la 6ª giornata di questo eccellente girone A.

La brutta notizia in casa viareggina poi è l’infortunio del difensore centrale Videtta, toccato duro da un avversario già al quarto d’ora e costretto a dover alzare bandiera bianca lasciando anzitempo il campo. È in forte dubbio per mercoledì. Al suo posto ieri Vangioni (che aveva optato per un po’ di “turnover ragionato“ in vista della settimana piena con le 3 gare in 8 giorni) ha inserito Apolloni a centrocampo riabbassando così Ivanbi da mezzala a terzino destro e accentrando D’Alessandro a far coppia difensiva con Bertacca. Nel Viareggio erano già assenti Purro per infortunio, Ion Gabrielli per squalifica e Cedric Kapieu (per il cui tesseramento si attende ancora l’ok della Federazione). L’aveva sbloccata Mattia Morelli poco prima della mezz’ora su rigore da lui stesso procurato. Poi nell’assalto finale è Fiorentino ad insaccare in tap-in sulla respinta corta di Carpita risolvendo una situazione di mischia. Termina così in parità 1-1. E sa tanto di vittoria sfumata...

© Riproduzione riservata

