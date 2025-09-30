Acquista il giornale
Eccellenza. "Chiesanuova sconfitto. Non basta una bella prova»

di ANDREA SCOPPA
30 settembre 2025

di ANDREA SCOPPA
30 settembre 2025
Pallone

La miglior prestazione dall’inizio del campionato non è bastata al Chiesanuova per uscire indenne dal campo del Matelica. È maturata la sconfitta 2-1 (a segno il centrale Hernandez, già in rete in Coppa Italia), terzo successo per i locali balzati in vetta assieme al K-Sport Montecchio, mentre per gli ospiti è maturato il terzo ko su 4 incontri. La paratona nel finale da parte di Ginestra sul neo entrato Cappelletti, ha inchiodato il punteggio sul 2-1 e così il Chiesanuova è uscito sì a testa alta ma ritrovandosi terzultimo in classifica con 3 punti, una situazione che mai aveva provato sotto la gestione Mobili. Il tecnico, domenica sostituito dal vice Tacconi poiché squalificato, non ha registrato la continuità che si augurava a livello di risultato, però può ripartire dalla prestazione fornita dai suoi. Mongiello e soci hanno confermato i progressi a livello di chimica e di gioco. "La nostra gara – dice Mobili – è stata superiore rispetto alle precedenti, in crescita a livello di intensità, ma in questo campionato non basta. Dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione perché potevamo fare meglio sui loro gol. Ci abbiamo provato fino alla fine, purtroppo è andata male. Ci deve servire da lezione".

Andrea Scoppa

© Riproduzione riservata

