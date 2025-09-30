Eccellenza. "Chiesanuova sconfitto. Non basta una bella prova»

La miglior prestazione dall’inizio del campionato non è bastata al Chiesanuova per uscire indenne dal campo del Matelica. È maturata la sconfitta 2-1 (a segno il centrale Hernandez, già in rete in Coppa Italia), terzo successo per i locali balzati in vetta assieme al K-Sport Montecchio, mentre per gli ospiti è maturato il terzo ko su 4 incontri. La paratona nel finale da parte di Ginestra sul neo entrato Cappelletti, ha inchiodato il punteggio sul 2-1 e così il Chiesanuova è uscito sì a testa alta ma ritrovandosi terzultimo in classifica con 3 punti, una situazione che mai aveva provato sotto la gestione Mobili. Il tecnico, domenica sostituito dal vice Tacconi poiché squalificato, non ha registrato la continuità che si augurava a livello di risultato, però può ripartire dalla prestazione fornita dai suoi. Mongiello e soci hanno confermato i progressi a livello di chimica e di gioco. "La nostra gara – dice Mobili – è stata superiore rispetto alle precedenti, in crescita a livello di intensità, ma in questo campionato non basta. Dobbiamo sempre tenere alta l’attenzione perché potevamo fare meglio sui loro gol. Ci abbiamo provato fino alla fine, purtroppo è andata male. Ci deve servire da lezione".

Andrea Scoppa