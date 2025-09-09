Eccellenza. Ciattaglia: "Il Matelica si è fatto valere a Urbania»

Il Matelica ha iniziato il campionato pareggiando (0-0) sul difficile campo di Urbania. "Era importante partire col piede giusto e credo che ci siamo riusciti – spiega il tecnico dei biancorossi, Lorenzo Ciattaglia – perché siamo stati una squadra e ho visto l’atteggiamento giusto. Sono contento per la prova in generale e per i progressi. Ho avuto sensazioni positive come nella gara di Coppa contro il Fabriano Cerreto". Ciattaglia, dunque, soddisfatto per la prova offerta dal Matelica. "Senza dubbio – rimarca – anzi, ci resta pure un po’ di rammarico perché avremmo potuto portare a casa addirittura un risultato migliore. E, vista la forza dell’avversario, una delle compagini più accreditate del campionato, questo non può che darci la spinta migliore per continuare a lavorare seguendo la strada intrapresa. Il gruppo è nuovo, bisogna crescere, però mi sembra che siamo sulla via giusta". Quello fra Matelica e Urbania non è stato l’unico 0-0 di giornata; anche la Civitanovese non è riuscita ad andare oltre il risultato ad occhiali. Ma già si guarda avanti: domenica arriva al "Giovanni Paolo II" il Montefano per il primo derby provinciale della stagione matelicese.

m. g.