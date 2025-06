Eccellenza. Civitanovese, il futuro del club tiene i tifosi col fiato sospeso

Civitanovese in balia delle vicende societarie con il suo futuro che è sempre più un rebus. Ad attendere novità e comunicazioni non sono solo i tanti tifosi rossoblù, ma anche e soprattutto i giocatori che hanno fatto parte dell’ultima stagione. La volontà potrebbe essere quella di riconfermare Ivan Visciano e Marco Passalacqua e di provare a far rimanere anche i vari Mattia Foglia, Jacopo Domizi, Matteo Ercoli e gli argentini come Valentin Franco, Ramiro Brunet e Facundo Macarof. L’attaccante Luis Vila, invece, potrebbe fare ritorno in Argentina. Tra i partenti potrebbe esservi Marco Bevilacqua che già durante la stagione era monitorato dalla Lucchese. Non sarebbero destinati a proseguire la loro avventura in rossoblù anche Ettore Padovani e Giorgio Capece, mentre il portiere Gabriele Petrucci in Eccellenza sarebbe penalizzato dal discorso under. Ismaila Diop, invece, ha già tante richieste dalla serie D. Insomma, si tratta di nodi ancora tutti da sciogliere in un momento in cui mancano poco più di 10 giorni alla scadenza dei contratti.

D’altronde, certi discorsi andranno affrontati con la futura nuova dirigenza, che tuttavia non è ancora stata formalizzata (se restasse Profili, l’ex Chieti Paolo Pochetti potrebbe essere il direttore generale). Questo perché prima andrà affrontata la questione relativa al 25% di quote sociali che, se patron Profili non esercitasse il diritto di prelazione, potrebbero essere assunte dall’imprenditore laziale Davide Ciaccia. L’ex presidente del Teramo avrebbe raggiunto un accordo preliminare con l’ex vicepresidente rossoblù Vincenzo Lotorto. Nel caso, invece, si giungesse ad un accordo economico tra Profili e Ciaccia, quest’ultimo potrebbe acquisire l’intero pacchetto del club rossoblù dando il via ad un nuovo corso. Si tratta di una situazione complessa poiché già tra le due parti, nelle settimane precedenti, non era stata raggiunta l’intesa.

Francesco Rossetti