Eccellenza. Civitanovese in campo. Big match a Urbino

"Andiamo a Urbino per fare una grande partita, vendicare la sconfitta dell’andata e dedicare la vittoria a Paolucci". Con queste e altre motivazioni, "che - specifica - sono numerose", Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, sprona i suoi in vista della sfida odierna contro l’Urbino, recupero della prima giornata del girone di ritorno rinviata per nebbia. La gara, che avrebbe dovuto tenersi lo scorso 7 gennaio, si giocherà alle 18, allo stadio Montefeltro della città ducale. "Vogliamo – dice l’allenatore dei rossoblù - continuare a far bene, anche per il nostro capitano che, purtroppo, è stato colto dal brutto infortunio (lesione del crociato, ndr). Sappiamo che i gialloblù sono fortissimi e lo hanno dimostrato domenica scorsa a Macerata, disputando una grande partita e meritando di vincere". Tra i ragazzi di Antonio Ceccarini e quelli di di Dino Pagliari è finita a reti bianche, mentre l’undici di Alfonsi ha battuto l’Osimana (2-0, ndr) ed ora "il morale è decisamente positivo - conferma -. Anche i ducali, però, sono reduci da una striscia positiva, perciò conosciamo le varie difficoltà del caso. Speriamo di approcciarla bene". Domenica, la formazione rivierasca affronterà il Chiesanuova, poi ospiterà la Maceratese e proprio questa sequenza di gare potrebbe costringere al turnover. "Tutti i nostri giocatori – dichiara l’ex tecnico della Samb - hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione e in queste circostanze l’allenatore ha meno possibilità di sbagliare. Certo, dovrò prendere le decisioni del caso". In vista della partita di oggi, la Civitanovese perde Paolucci, ma ritrova Spagna e Buonavoglia. "Registriamo – specifica Alfonsi - qualche affaticamento dopo l’Osimana, nel complesso però tutti sono a disposizione". Spuntarla vorrebbe dire sorpassare in classifica proprio la capolista Chiesanuova, tuttavia secondo il tecnico "bisogna affrontare la partita senza pensare a ciò che sarà, consapevoli che si tratterà di un duro banco di prova. Quindi si dovrà dare il massimo". Nel frattempo, circolano voci riguardanti l’imminente ingaggio di un nuovo attaccante. "Alcuni procuratori – dice il direttore generale del club Claudio Cicchi – ci propongono giocatori, alcuni stranieri, a destra e manca. Ma noi non siamo interessati, non avendo alcuna intenzione di ingaggiare qualcuno tanto per farlo. Chiaramente l’assenza di Paolucci pesa, nel campo e nello spogliatoio, e se dovesse arrivare qualcuno, dovrebbe essere un giocatore bello e pronto, che può dare una mano fin da subito. Sennò è tutto inutile".

Francesco Rossetti