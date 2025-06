Eccellenza. Civitanovese, ora la cessione appare più vicina

La sensazione è che la trattativa per un eventuale passaggio di quote della società Civitanovese potrebbe essere risolta entro la fine della prossima settimana. L’imprenditore laziale Davide Ciaccia sarebbe intenzionato a rilevare l’intero pacchetto azionario dopo aver raggiunto un accordo preliminare per il 25% con l’ex vicepresidente Vincenzo Lotorto. Quella odierna potrebbe essere una giornata significativa, poiché Profili dovrebbe rispondere alla pec in cui gli viene chiesta la documentazione contabile. Dall’attuale patron rossoblù è atteso un segnale circa la volontà o meno di cedere le proprie quote. Negli ultimi giorni ci sarebbe stato un altro incontro tra le parti. Stavolta Profili potrebbe aver valutato con maggior attenzione l’eventualità di un addio. I giocatori della passata stagione attendono una comunicazione e anche in questo caso tutto dovrà avvenire in tempi brevi, perché alcuni di loro potrebbero accasarsi altrove. I fronti più caldi riguardano Visciano e Passalacqua, considerati due punti fermi delle ultime stagioni dei rossoblù ed anche due elementi da cui Profili vorrebbe ripartire in caso di una sua permanenza, ma il Trodica è da tempo sulle loro tracce e, se non dovesse esserci un chiarimento della situazione attuale, i due potrebbero decidere di approdare in biancoceleste. Anche il diesse Claudio Cicchi non ha ancora ricevuto comunicazione, ma per l’esperto dirigente si sono aperte le porte della Recanatese. Se tale ipotesi dovesse avverarsi, si tratterebbe del terzo dirigente sportivo che passa da Civitanova a Recanati in questo periodo, dopo il presidente onorario Daniele Maria Angelini e l’ex direttore generale Massimo Giulietti (Giulietti aveva dato le dimissioni dalla Civitanovese già a novembre).

Francesco Rossetti