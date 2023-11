Eccellenza. Civitanovese: out Spagna, in dubbio Visciano e Garcia se ne va

Martin Garcia via dalla Civitanovese, i rossoblù perdono di nuovo Stefano Spagna per infortunio. Quanto all’attaccante argentino, ieri il direttore generale Claudio Cicchi ha chiarito che "si stanno effettuando le pratiche per la rescissione del contratto", dopo che l’attaccante era stato messo fuori rosa. Garcia potrebbe approdare al Tolentino. Oggi, o comunque nei prossimi giorni, il centravanti Spagna dovrebbe sottoporsi ad un esame medico per capire l’entità di un infortunio rimediato in allenamento. È indubbio che per l’ex Porto d’Ascoli si tratta di una stagione piuttosto sfortunata, per via dei vari infortuni rimediati, con soli 119 minuti disputati in campionato per un totale di nove turni. Migliora, invece, la situazione del vicecapitano Ivan Visciano, il cui secondo esame radiografico, effettuato a causa della botta al costato subita contro la Sangiustese Vp, sembra aver dato esito negativo. Tuttavia, il mediano difficilmente potrà far parte dell’undici in campo contro il K Sport Montecchio Gallo Colbordolo, nella gara in programma domani al Polisportivo (ore 15). A preoccupare sono anche le sorti del centrocampista offensivo Alex Strupsceki, che in questi giorni non ha potuto prendere parte agli allenamenti per via di un dolore muscolare.

Francesco Rossetti