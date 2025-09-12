Eccellenza. "Civitanovese, quante insidie nasconde il match a Fermo»

Un derby tra nobili decadute con spalti semi-vuoti. Fermana e Civitanovese, retrocesse dalla D, tornano ad incontrarsi in Eccellenza, anche stavolta senza tifosi ospiti. Per la sfida in programma domenica al Recchioni (15.30), è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Macerata, con il settore ospiti interdetto anche agli abitanti di Fermo e provincia. Il confronto è interessante, se non altro le due realtà si sono presentate al via con ambienti rivoluzionati. A Fermo sono arrivati il ds Sergio Filipponi, ex Campobasso, insieme con l’allenatore Augusto Gentilini che ha calcato numerosi campi del professionismo. Preparazione gialloblù iniziata il 18 agosto, ma la truppa è da tenere sott’occhio. In porta, vi è l’ex Matteo Raccichini, la coppia centrale è formata dal brasiliano Kieling e dall’uruguagliano Rodriguez. Nel 4-2-3-1, in mediana c’è spazio per l’ex Sangiustese Rogerio Obedi, insieme con l’argentino Marin. Attenzione alla tre quarti e alle qualità di Guti e Cicarevic. In attacco, l’attuale riferimento è Solmonte, con Solinas pronto a recitare una parte da protagonista. I gialloblù hanno perso in Coppa Italia con il Montegranaro (1-3), poi il pareggio in campionato ad Urbino (1-1). Luca Cremona, ex punta della Fermana e ora ds del Montegranaro, spiega che i canarini "sono da non prendere sotto gamba, il potenziale c’è. Quando li abbiamo affrontati, dovevano acquistare il ritmo partita, ma ci hanno messo in difficoltà. Hanno giocatori che sanno come stare in campo, come Guti. Gentilini è un tecnico preparato". Sui rossoblù, Cremona afferma: "Mercanti sa lavorare coi giovani e bene ha fatto ad affidarsi a Marini e Lorenzoni, che già conosceva. Il mister trasmette fame e voglia di non mollare, la sua squadra gioca su ritmi alti ed intensità. Credo che sarà una bella partita, le squadre si scontreranno a viso aperto. Penso che la Civitanovese punterà sull’agonismo, le Fermana di più sui colpi".

Francesco Rossetti