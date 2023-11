Eccellenza. Civitanovese, si avvicina il rientro di Spagna. Lavoro differenziato per il centrocampista Ruggeri

Stefano Spagna potrebbe far rientro domenica a Castelfidardo. "Il suo infortunio – assicurano dal club – non è grave. Sta seguendo un percorso di fisioterapia da un professionista di fiducia e se non dovesse scendere in campo già alla prossima giornata, lo sarà in quella successiva". Il trequartista Alex Strupsceki, fa i conti con uno stiramento muscolare e in questo caso si stimano tempi di recupero più lunghi, anche di tre settimane, ieri il centrocampista Federico Ruggeri ha svolto un allenamento differenziato per un affaticamento muscolare.

Il primo dicembre aprirà la finestra di mercato invernale, intanto si attende di ultimare l’iter che porterà il centravanti argentino Gonzalo Palpacelli in rossoblù.

Francesco Rossetti