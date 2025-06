Eccellenza. Civitanovese, tanti giocatori andranno via

Con buone probabilità saranno pochi i giocatori della Civitanovese che proseguiranno l’avventura in rossoblù nella prossima stagione. Ai ragazzi non è ancora stato comunicato nulla quando manca meno di una settimana alla scadenza dei contratti. In mancanza di un accordo verbale con la società è presumibile che molti di loro, considerando il clima di incertezza, decidano di accasarsi altrove accettando le richieste di altri club. Ad alcuni potrebbe far gola pure la Recanatese, dove si è insediata una dirigenza ex Civitanovese. Entro lunedì dovranno essere saldate tutte le mensilità dei giocatori, così da disporre delle liberatorie necessarie per l’iscrizione al campionato. A quanto pare, alcuni dovrebbero riscuotere l’ultima mensilità. Profili non ha ancora parlato con loro per via della trattativa con l’imprenditore Davide Ciaccia, che però non decolla. L’acquirente è uscito allo scoperto alcuni giorni fa, lamentando la mancata presentazione dei documenti societari da parte della proprietà e dichiarando che senza accesso a tali dati non è disposto a versare soldi. Profili, sempre secondo quanto dichiarato da Ciaccia, si sarebbe impegnato a mostrare i libri contabili non prima del 10 luglio, una data considerata tardiva per programmare il discorso tecnico. Dunque, vi è ancora troppa distanza tra le parti anche se non si escludono incontri nei prossimi giorni.

f. r.