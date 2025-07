Eccellenza. Civitanovese, una trattativa infinita

L’attesa di "Godot" per il futuro della Civitanovese. Passano i giorni senza che vi siano evoluzioni sulla situazione del club rossoblù. Secondo alcuni, oggi potrebbe essere il giorno decisivo, ma è pur vero che si diceva così anche di lunedì scorso e poi non è accaduto nulla di rilevante. Ciò che potrebbe avvenire oggi è un incontro tra il patron Mauro Profili e Davide Ciaccia, quest’ultimo è l’ex presidente di Teramo e Atletico Terme Fiuggi interessato a rilevare la compagine societaria. In precedenza, Ciaccia ha raggiunto un accordo preliminare per il 25% delle quote sociali che fanno riferimento all’ex vicepresidente Vincenzo Lotorto. C’è chi parla di un possibile appuntamento dal notaio, ma la sensazione è che se neanche oggi si dovesse giungere ad un accordo, la trattativa potrebbe saltare definitivamente. A quel punto, Profili rimarrebbe al timone della Civitanovese, ma disporrebbe di poco tempo per programmare il discorso tecnico per la prossima stagione, ma anche per chiudere gli accordi legati alle sponsorizzazioni. Bisogna saldare l’ultima mensilità ai tesserati della passata stagione. Più avviato, il discorso relativo al vivaio dove resterebbe il responsabile Stefano Cardinali, con Simone Marcantoni nuovo coordinatore tecnico e logistico e Danilo Filipponi coordinatore dell’attività di base. Anche il tecnico della Juniores Andrea Mercanti dovrebbe essere confermato.