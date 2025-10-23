Eccellenza, col sorriso il debutto del neoacquisto. Fcr, Lambertini subito in palla: "Voglio dimostrare quanto valgo»

Venni, vidi, vinsi. È bastata una manciata di giorni al neoacquisto Filippo Lambertini per calarsi con profitto nella realtà Fcr. Il 23enne difensore centrale cesenate, scuola Cavalluccio e trascorsi, tra le altre, con Vis Pesaro (Berretti), Reggiana (Primavera 2) e Foligno (serie D), ha debuttato dal 1’ nel match di Eccellenza che, domenica, ha visto i forlivesi superare 2-1 il Solarolo all’Antistadio.

"Cominciare con una vittoria è stata la cosa migliore che potesse capitarmi", scandisce il numero 5 biancorosso. Che è subito entrato nelle grazie di mister Daniele Mordini, col quale "c’è grande sintonia tatticamente e umanamente". Positivo anche l’impatto coi nuovi compagni ("un gruppo sano e coeso"), dai quali è stato accolto a braccia aperte. Reduce da una parentesi lampo alla Sammaurese (serie D), dove "una serie di concause non mi ha permesso di affermarmi", Lambertini aveva altre offerte sul piatto, ma ha ceduto al pressing del presidente Alpi e del direttore Ricci, che "già in passato mi avevano cercato e incarnano valori nei quali mi riconosco". Con quali propositi? eccoli: "Mettermi in gioco, riscattarmi e dimostrare il mio reale valore".

"Difensore tecnico, fisico e col vizio del gol" – così si dipinge –, predilige la difesa a quattro, nella quale "posso indifferentemente ricoprire il ruolo di centrale di destra o di sinistra", ma non disdegna un assetto a tre, potendo fungere anche da braccetto. E si ispira al ‘tulipano’ van Dijk del Liverpool ("è il difensore centrale più forte in circolazione"), mentre tra gli italiani ammira molto l’azzurro Calafiori dell’Arsenal.

Cuore diviso a metà ("Può sembrare assurdo – ride –, ma tifo Bologna, fede trasmessa da mio padre, e Cesena, essendovi nato"), Lambertini ha conseguito la laurea triennale in Scienze Motorie Sportive e della Salute e ora frequenta il corso di laurea magistrale in Management dello Sport e delle Attività Motorie.

Nel mentre, il presente sorride all’Fcr Forlì, arrampicatasi al secondo posto in Eccellenza, sia pure in coabitazione con il Mezzolara, dietro solo alla corazzata Ars et Labor (fu Spal) Ferrara: "Godiamo di un’ottima classifica – oggi i biancorossi disputerebbero i playoff –, però siamo consapevoli che il campionato è ancora lungo e molto difficile", mette le mani avanti Lambertini. Che detta la linea: "Noi dobbiamo ragionare di partita in partita, badando a tagliare il prima possibile il traguardo della salvezza. Una volta raggiunto l’obiettivo, se ci sarà la possibilità di alzare l’asticella non ci tireremo certo indietro...".

Marco Lombardi