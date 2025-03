Eccellenza. Colligiana-Scandicci. Camaiore promosso

Nel campionato di Eccellenza la 25ª giornata ha proposto alcuni anticipi. Partiamo da Camaiore-Sestese (0-0), un risultato senza reti al termine di una gara che ha consentito alla capolista Camaiore di prendere il punto necessario per conquistare a 5 gare dal termine la promozione al campionato di serie D. Le altre partite giocate: Cenaia-Cuoiopelli (3-1) e Viareggio-Ponte Buggianese (0-0) relative al girone A. Infine, per il girone B si è anticipato Nuova Foiano-Signa (1-1). Un Signa molto rimaneggiato grazie a un ottimo secondo tempo, è riuscito a ristabilire la parità con Baggiani lo svantaggio iniziale di Verdelli. Peccato quel fallo subito in aria dal giocatore del Signa Conti, non sia stato rilevato dall’arbitro.

Oggi alle 14,30 si giocano le altre gare con questo programma.

Girone B

Colligiana-Scandicci. Arbitro: Noto di Pisa. Scontro di vertice con Colligiana priva di Cicali, Mussi e Fineschi che mira a ridurre il distacco dalla capolista Scandicci priva di Frascadore, Caddeo, Fasciana.

Affrico-Lanciotto Campi. Arbitro: Lachi di Siena. L’Affrico di Villagatti privo di Bertelli, Gori e Nuti, affronta un Lanciotto Campi preannunciato al completo.

Lastrigiana-Antella 99. Arbitro: Alfieri di Nola. Alla "Guardiana" è scontro salvezza importante per entrambe, con la squadra di casa che dovrà valutare alcune condizioni di un paio di giocatori, mentre nell’Antella sarà priva di Arnetoli.

Grassina-Baldaccio Bruni. Arbitro: Kercaj di Pistoia. Rossoverdi senza Caschetto, Betti, Parrini e Rafanelli; rientra Baccini.

Sinalunghese - Fortis Juventuse. Arbitro: Giorgino di Milano. Nella squadra senese rientra Meoni, nella Fortis torna Zoppi.

Asta-Rondinella. Arbitro: Carnevali di Prato. Rondinella con Ciardini ma priva di Di Blasio ancora infortunato.

G. Puleri