Eccellenza. Colpo grosso del Forte Querceta. Nicolini porta tre punti pesanti

Sestese

0

real forte querceta

1

SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Safina, Pisaneschi, Belli, Cirillo, Burato, Gaffarelli, Berti, Ciotola, Ermini. A disp.: Giusti, Zocco, Mernacaj, D Amato, Papucci, Bravi, Patrignani, Robi G., Manganiello. All.: Fabrizio Polloni.

REAL FORTE QUERCETA: Pastine, Tofanelli, Mogavero, Piccione, Ricci A., Nicolini, Franzoni, Fortunati, Fantini, Borselli, Goh. A disp.: Di Nubila, Porcellini, Battisti, Bobbio, Salvatori, Campo, Gazzoli, Ricci M., Pinna. All.: Matteo Verdi.

Arbitro: Casale di Siena.

Marcatore: 12’ st Nicolini.

SESTO FIORENTINO – Colpaccio corsaro del Real Forte Querceta che, grazie a un gol nella ripresa di Nicolini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sbanca il ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino e inizia nel migliore dei modi la stagione in campionato. Dopo i buoni segnali raccolti nella sfortunata doppia sfida di Coppa Italia con la Massese, i ragazzi di Matteo Verdi si sono ripetuti con una prestazione di sostanza al cospetto di un avversario costruito per stare nelle posizioni nobili della classifica, reduce da una stagione fantastica (vittoria della Coppa di Eccellenza e dei playoff del girone A).

Il giovane tecnico del Real Forte Querceta se l’è giocata con l’undici al momento considerato più affidabile: nella difesa a quattro, accanto ad Andrea Ricci, Nicolini si guadagna una maglia da titolare (considerata anche l’assenza di Marinari). Centrocampo orchestrato da Borselli mentre davanti, se Fantini è il punto di riferimento centrale, a Goh spetta il compito di dare imprevedibilità.

La partita è stata piacevole anche se ovviamente entrambe le squadre devono ancora trovare i meccanismi giusti. Verdi ha insistito sulla sua idea di gioco e alla fine ha avuto ragione, trovando la rete della vittoria al 12’ della ripresa: angolo battuto da Borselli, Nicolini si trasforma in goleador e supera Giuntini. La Sestese prova la reazione ma non è giornata: finisce 1-0 per il Real Forte Querceta, meglio di così i versiliesi non potevano iniziare.

Michele Nardini