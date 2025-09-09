Eccellenza. Comacchiese a secco. Vola il Sant’Agostino

Continua il buon momento del Sant’Agostino, che centra la seconda vittoria consecutiva sul campo del Russi e dopo due giornate si trova in testa alla classifica a punteggio pieno, assieme a Futball Cava Ronco e alla sorprendente neopromossa Fratta Terme. Gli uomini di Biagi hanno messo in campo una prova solida, subendo poco e approfittando di un paio di disattenzioni della difesa romagnola: di Armaroli e Simone le reti del 2-0, il più classico dei risultati con cui i ramarri si sono portati a casa l’intera posta. Un gol per tempo per dar seguito al momento positivo con cui il Sant’Agostino ha avviato la propria stagione, mettendo da parte la Coppa e concentrandosi sul campionato: e nel prossimo turno al "Caselli" arriverà la Sampierana, che ha riposato questa domenica ed è reduce dal pareggio all’esordio sul campo del Mezzolara.

La Comacchiese era attesa da un impegno tosto a Castenaso, e le difficoltà sono emerse sin da subito, con la rete di Xhuveli a sbloccare il risultato intorno al quarto d’ora di gioco: i rossoblù sono poi rimasti in partita fino alla fine, affidandosi a Brito in particolare, il più pericoloso dei suoi, ma negli ultimi minuti di gara il Castenaso ha chiuso i conti con un uno-due letale, prima con Hassler e poi con Di Novella. Comacchiese ancora ferma a zero punti dopo due giornate.

Colpaccio esterno invece per il Mesola, che vince 1-0 in casa del Sanpaimola e si trova a quattro punti dopo due giornate: un bottino importante per una neopromossa, a dimostrazione del gran lavoro di mister Cavallari. Un altro ‘clean sheet’ per i castellani, che vincono grazie alla rete del difensore Di Bari alla mezzora del primo tempo, resistendo agli sforzi dei padroni di casa. Per il Mesola prossimo impegno casalingo con il Santarcangelo, sabato alle 15.

j.c.