Eccellenza. Comacchiese ancora a zero. A Forlì una sconfitta che pesa

Futball Cava 2Comacchiese 0

FUTBALL CAVA: Carroli, Bergamaschi, Stucchi, Magnani (1’ st Franchini), Salomone (36’ st Farabegoli), Pascucci, Marzocchi, Ferrari, Guiebre (43’ st Garavini), Delvecchio (1’ st Parlanti), Sango. All.: Mordini.

COMACCHIESE: Campi, Montanari (23’ st Ravaglia), Ferri, Gordini (23’ st Manfrini), Felloni, Temporin, Gherlinzoni (9’ st Elshazly), Taroni, Britos Dos Santos, Noschese (33’ st Riberti), Bottini (13’ st Maltoni). All.: Candeloro.

Arbitro: Giorgini di Cesena.

Reti: 30’ pt Sango (F), 35’ st Franchini (F).

Note: ammoniti: Parlanti (F), Gordini (C), Maltoni (C).

LA TRASFERTA di Forlì si chiude con una sconfitta per la Comacchiese, battuta 2-0 dal Futball Cava Ronco di Mordini. Per i ragazzi di Candeloro resta il rammarico di una gara cominciata con il piede giusto ma decisa dagli episodi e dalla maggiore concretezza dei padroni di casa. I lagunari erano partiti forte, sostenuti da un seguito caloroso di tifosi: già nei primi minuti ci hanno provato Gherlinzoni e Britos Dos Santos, senza però trovare il guizzo vincente. Al primo vero affondo, i forlivesi hanno colpito: Salomone ha pennellato in area per Sango, che di testa ha battuto Carroli firmando l’1-0. La Comacchiese ha provato a reagire con Temporin e Stucchi, impegnati in un duello rusticano con i centrali avversari, ma senza riuscire a creare palle gol nitide. Nella ripresa Candeloro ha inserito forze fresche, cercando di alzare il ritmo: Ferri ha provato da fuori, poi sugli sviluppi di una punizione gli ospiti hanno protestato per un contatto dubbio, ma l’arbitro ha fischiato fallo in attacco. Il colpo del ko è arrivato poco dopo: Franchini, con una conclusione splendida all’incrocio, ha siglato il 2-0. Da lì in avanti i lagunari hanno perso fiducia, senza riuscire a rientrare in partita nonostante la buona volontà. Il fischio finale ha sancito una sconfitta amara, soprattutto per l’illusione di un avvio incoraggiante. Per la Comacchiese resta la convinzione di poter competere, ma servirà più precisione sotto porta e maggiore attenzione per sbloccarsi da quota zero.