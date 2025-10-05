Eccellenza. Comacchiese col . Solarolo al Raibosola. Le altre in trasferta

Giornata significativa per le altre tre ferraresi impegnate nel girone B di Eccellenza. Il Sant’Agostino vuole spiccare definitivamente il volo a Santarcangelo e issarsi ai piani alti della classifica, per dare continuità al bel successo casalingo di domenica scorsa con il Fratta Terme. Mister Biagi ha tenuto a riposo diversi titolari nella gara infrasettimanale di Coppa contro l’Ars et Labor, e oggi potrebbe riproporre il poker di attaccanti visto sette giorni fa, mantenendo quell’equilibrio che è stato la forza della sua squadra in questo avvio di stagione. Gare ancor più delicate per Comacchiese e Mesola, entrambe alla ricerca della svolta per mettere momentaneamente da parte una partenza complicata. I rossoblù di mister Candeloro ospitano al Raibosola il Solarolo, in una sfida già importante in chiave salvezza, visto che le due squadre sono separate da appena un punto sul fondo della classifica. La Comacchiese è ancora alla ricerca della sua prima marcatura e alla sesta giornata è necessario sbloccarsi in fase offensiva per cominciare a fare paura agli avversari, altrimenti diventa tutto più difficile. Il Mesola vuole mettere fine all’emorragia difensiva costata la bellezza di 13 gol subiti nelle ultime tre partite, e sul campo del Fratta Terme ha bisogno di ritrovare compattezza per centrare un risultato positivo che darebbe fiducia e morale. Fischio d’inizio alle 15.30 in tutti e tre gli impegni delle ferraresi.