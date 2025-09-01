Eccellenza. Comacchiese, esordio amaro. La gara inizia con 45’ di ritardo

comacchiese

0

russi

1

COMACCHIESE: Campi, Centonze, Ferri (59’ Montanari), Gordini, Fiorini, Temporin, Gherlinzoni (81’ Riberti), Taroni, Brito, Noschese (72’ Bakalets), Bottini (67’ Elshazly). A disp.: Simoni, Ravaglia, Manfrini, Felloni, Maltoni. Allenatore: Nordi.

RUSSI: Sarini, Trocchia, Dradi, Bertoni, Colombo, Santomauro, Venturi (78’ Guidi), Buscherini, Brigliadori (46’ Gualandi, 87’ Fiori), Zela, Saporetti. A disp.: Palermo, Guli, Ferunaj, Cepagatti, Fantinelli, Lentini. Allenatore: Ferrario.

Arbitro: Clemente di Ravenna

Marcatore: 45’ Venturi (R).

Note: ammoniti Brigliadori, Bertoni; Sabtomauro, Gualandi, Gordini, Gherlinzoni, Temporin. Espulso Trocchia per fallo di reazione.

Prima di campionato con la Comacchiese finalmente di nuovo in Eccellenza. Entusiasmo, attesa, fibrillazione, poi capita quello che non ti aspetti: squadre pronte, pubblico già disposto sulla tribuna, ma la partita non comincia. L’arbitro, il signor Clemente di Ravenna, non decreta l’inizio perché richiede, come da regolamento, la presenza dell’ambulanza, che non c’è. Cominciano minuti frenetici perché c’è il rischio di sconfitta a tavolino e di multa. Si mobilitano dirigenza e tifosi rossoblu alla ricerca di un’ambulanza disponibile o eventualmente anche di un medico. Il direttore di gara fissa un orario limite perché si trovi una soluzione e per la squadra di casa sembra tutto in salita, quando arriva la bella notizia che un’ambulanza si è liberata e potrà presenziare all’incontro. La gara può finalmente cominciare, ma con un tempo di ritardo. Il Russi si mostra subito squadra arcigna e abituata alla categoria, mente i lagunari cercano di mettercela tutta per tenere il ritmo e rimanere concentrati. Al 15’ occasionissima su angolo per i padroni di casa, con Ferri che, in mischia, mette però fuori. Al 26’ sgroppata sulla sinistra di Brito in zona d’attacco, il 9 dei locali entra in area e prova la conclusione, deviata in angolo da un difensore. Al 40’ sono gli ospiti a far tremare la difesa di casa con un’azione insistita in mischia, di cui potrebbe approfittare sotto porta Bertoni, il quale però non riesce a correggere in rete.

Nel recupero del primo tempo arriva il vantaggio degli ospiti in inferiorità numerica: la retroguardia di casa si fa sorprendere fuori posizione, primo tiro respinto, ma sulla ribattuta è prontissimo Venturi, che conclude forte in rete. Comacchiese alla ricerca del pari sinistra dai primi minuti della ripresa. Al 50’ ci prova dalla distanza Taroni, palla a scendere, ma si spegne sul fondo. I rossoblù insistono e tengono il pallino del gioco senza però rendersi particolarmente pericolosi, mentre, quando si fanno vedere gli ospiti, creano sempre apprensione alle retrovie dei locali. Solo nei minuti finali arriva una conclusione in porta dei padroni di casa su punizione di Brito. Per la Comacchiese una batosta che conferma la difficoltà della categoria.

Cinzia Boccaccini