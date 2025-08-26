Eccellenza. Comacchiese, partenza lanciata: "Il Russi banco di prova»

E se "chi ben comincia è già a metà dell’opera" … Spesso i detti popolari esprimono una realtà concreta ed è quello che sperano a Comacchio per la Comacchiese, che domenica scorsa ha iniziato la sua stagione con una bella vittoria (4-2) sul Sant’Agostino in Coppa.

"Siamo soddisfatti della vittoria – le parole del presidente Francesco Cavalieri –, perché abbiamo affrontato avversari di categoria, con giovani di qualità e un gran bel passo. Noi, però, siamo andati bene con qualche bella trama di gioco. Certo i meccanismi vanno oliati, siamo consapevoli di doverci adattare alla categoria e di dover lavorare tanto per questo".

In Eccellenza al minimo errore, infatti, gli avversari ti castigano: "Lo abbiamo visto anche domenica: in 3’ il risultato è stato ribaltato". La squadra è però stata brava nell’occasione a riprendersi e a ritrovare energie: "E’ l’aspetto positivo – le parole del presidente –: tre stagioni fa, quando andavamo sotto, facevamo fatica a riprenderci e invece col Sant’Agostino la reazione c’è stata e questo fa ben sperare".

E domenica arriva al Raibosola il Russi, primo importante banco di prova: "Siamo curiosi di vedere a che punto siamo contro squadre abituate a giocare a questo livello. Noi al momento dobbiamo soprattutto pensare a mettere fieno in cascina per assicurarci un’annata tranquilla. L’ambiente è bello dentro e fuori, c’è entusiasmo e vogliamo mantenerlo e assestarci nella categoria".

La presenza di una super potenza come la Spal, scombussola un po’ il girone: "Sicuramente alzerà il livello, perché non è una squadra di Eccellenza. E per chi si è attrezzato per lottare per il campionato può essere una presenza ingombrante, ma per noi è un onore: quante volte ti capita di poter giocare contro una squadra di questo calibro?".

Sulla possibilità di giocare al Mazza la gara casalinga per questioni di ordine pubblico, questo il pensiero del presidente rossoblù "Credo che non sarebbe una cosa positiva giocarle tutte al Mazza, come si era ventilato. Certo ci sono campi sportivi non particolarmente capienti, ma sul momento si valuterà il da farsi. Noi, comunque sia, siamo messi bene perché il Raibosola è grande e ha già contenuto 2000 spettatori".

Cinzia Boccaccini