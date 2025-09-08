Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Eccellenza. Comacchiese, punteggio bugiardo. Il Castenaso dilaga nel recupero

Eccellenza. Comacchiese, punteggio bugiardo. Il Castenaso dilaga nel recupero

Castenaso 3 Comacchiese 0 CASTENASO: Treggia, Alberti, Magliozzi, Canova, Neri (20’ st Sulis), Battaglia, Colli, Barbieri (33’ st Bennassi), Xhuveli (37’ st Di Vona),...

di EDITORIALI CREAZIONI
8 settembre 2025
Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Castenaso

3

Comacchiese

0

CASTENASO: Treggia, Alberti, Magliozzi, Canova, Neri (20’ st Sulis), Battaglia, Colli, Barbieri (33’ st Bennassi), Xhuveli (37’ st Di Vona), Melli, Mura (23’ st Di Novella). All.: Rizzo.

COMACCHIESE: Campi, Montanari, Ferri (18’ st Felloni), Gordini, Fiorini, Temporin, Gherlinzoni (12’ st Elshazly), Ravaglia, Britos Dos Santos (49’ st Riberti), Noschese, Bottini (33’ st Maltoni). All.: Candeloro.

Arbitro: Lorenz di Trento.

Reti: 15’ pt aut. Montanari (Co), 46’ st Hassler (Ca), 48’ st Di Novella (Ca).

AL “COMUNALE” di Castenaso va in scena una domenica amara per la Comacchiese, costretta a tornare a casa con una pesante sconfitta per 3-0. La gara si apre con il Castenaso di mister Rizzo subito intraprendente, abile a sfruttare le fasce con Mura e Melli. La pressione trova sbocco al 16’: Alberti scende sulla corsia destra, cross preciso al centro e Xhuveli svetta di testa. La deviazione di un difensore beffa Treggia e vale l’1-0. Gli ospiti provano a riorganizzarsi e al 42’ sfiorano il pareggio con un’occasione enorme: Noschese riceve in area e gira verso l’angolino basso, ma il portiere Treggia si supera e con una parata spettacolare nega la gioia del gol. La ripresa si apre con un brivido clamoroso al 9’ st, Xhuveli calcia a botta sicura dal limite e un difensore salva sulla linea; sulla respinta arriva Melli di testa e ancora una volta la retroguardia biancazzurra si immola per respingere sulla linea. Nel recupero arriva la mazzata: al 46’ st Di Vona confeziona un assist perfetto per Hassler che raddoppia, e appena due minuti più tardi Di Novella trasforma in oro un cross al bacio dello stesso Hassler, chiudendo i conti sul 3-0.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su