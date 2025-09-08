Eccellenza. Comacchiese, punteggio bugiardo. Il Castenaso dilaga nel recupero

Castenaso

3

Comacchiese

0

CASTENASO: Treggia, Alberti, Magliozzi, Canova, Neri (20’ st Sulis), Battaglia, Colli, Barbieri (33’ st Bennassi), Xhuveli (37’ st Di Vona), Melli, Mura (23’ st Di Novella). All.: Rizzo.

COMACCHIESE: Campi, Montanari, Ferri (18’ st Felloni), Gordini, Fiorini, Temporin, Gherlinzoni (12’ st Elshazly), Ravaglia, Britos Dos Santos (49’ st Riberti), Noschese, Bottini (33’ st Maltoni). All.: Candeloro.

Arbitro: Lorenz di Trento.

Reti: 15’ pt aut. Montanari (Co), 46’ st Hassler (Ca), 48’ st Di Novella (Ca).

AL “COMUNALE” di Castenaso va in scena una domenica amara per la Comacchiese, costretta a tornare a casa con una pesante sconfitta per 3-0. La gara si apre con il Castenaso di mister Rizzo subito intraprendente, abile a sfruttare le fasce con Mura e Melli. La pressione trova sbocco al 16’: Alberti scende sulla corsia destra, cross preciso al centro e Xhuveli svetta di testa. La deviazione di un difensore beffa Treggia e vale l’1-0. Gli ospiti provano a riorganizzarsi e al 42’ sfiorano il pareggio con un’occasione enorme: Noschese riceve in area e gira verso l’angolino basso, ma il portiere Treggia si supera e con una parata spettacolare nega la gioia del gol. La ripresa si apre con un brivido clamoroso al 9’ st, Xhuveli calcia a botta sicura dal limite e un difensore salva sulla linea; sulla respinta arriva Melli di testa e ancora una volta la retroguardia biancazzurra si immola per respingere sulla linea. Nel recupero arriva la mazzata: al 46’ st Di Vona confeziona un assist perfetto per Hassler che raddoppia, e appena due minuti più tardi Di Novella trasforma in oro un cross al bacio dello stesso Hassler, chiudendo i conti sul 3-0.