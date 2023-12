Eccellenza, con i viola si gioca domenica alle 14 al Tubaldi di Recanati. Civitanovese, la carica di Profili:: "Serviranno grinta e rapidità»

"Il Montefano? Una squadra ostica, ma speriamo che stavolta la Federazione invii arbitri nazionali". Il presidente della Civitanovese Mauro Profili guarda alla sfida di domenica contro i viola di Nico Mariani, in programma alle 14 allo stadio Tubaldi di Recanati. "Un orario a cui non siamo abituati – dice poi il patron –. Loro sono una formazione forte e umile, ma noi dovremo portare la partita dalla nostra parte. Sono gli avversari che devono venirci dietro, non il contrario". Il Montefano ha collezionato diciotto punti, quattro in meno dei rossoblù, ma ha perso soltanto in due occasioni. "Tra l’altro – ricorda Profili –, una di queste sconfitte è stata determinata a tavolino (con il Montegranaro, ndr)". Ai suoi, il numero uno del club chiede "grinta e rapidità nei movimenti", soprattutto dopo il tonfo di domenica scorsa, quando il team allenato da Sante Alfonsi si è visto superare in casa dal Tolentino (0-1 il risultato finale, ndr). Dunque, è una Civitanovese che va alla ricerca di una vittoria che negli ultimi sei turni è arrivata soltanto in un’occasione, l’1-0 casalingo ai danni del K Sport Montecchio. "I ragazzi – aggiunge – non devono rendersi autori di proteste, ma pensare a far bene sul campo". Tuttavia, "l’augurio è che vengano designati arbitri nazionali, senza benefici di inventario". Dal mercato non sono giunte particolari novità nella giornata di ieri. Il direttore generale Claudio Cicchi smentisce le voci circa un imminente arrivo, dalla Sambenedettese, del centrocampista classe 2003 Alessandro Evangelisti, tuttavia altre operazioni in entrata non sono escluse nei prossimi giorni, dopo l’ingaggio dell’esterno d’attacco Kevin Buonavoglia. La sensazione che filtra dall’ambiente rivierasco è che le prossime mosse saranno sempre indirizzate su giocatori giovani, probabilmente degli under. A breve, dovrebbero esserci anche delle uscite, con gli esuberi di chi non aveva trovato grande spazio finora (Falkenstein, Ciottili, Bekjiri e Mercoldi). Sempre nei prossimi giorni, verrà ufficializzato l’ingresso in società di Maurizio Gagliardini (ex ds di Maceratese e Jesina) nel ruolo di direttore sportivo.

Francesco Rossetti