Eccellenza. Coppa, blitz esterni per Massa e Faenza. Pari del Russi col Cava Ronco dell’ex Salomone

Vittorie esterne per Massa Lombarda e Faenza; pareggio di spessore per il Russi. La prima giornata della Coppa Italia di Eccellenza ha proposto spunti interessanti, ad una settimana dall’inizio del campionato. Il Faenza ha espugnato 3-1 il campo di Solarolo. La squadra biancoazzurra di mister Nicola Cavina ha interpretato bene il match. Subito protagonista Giacomo Lanzoni, che ha sbloccato il risultato al 16’, segnando di sinistro a fil di palo; poi ha raddoppiato al 29’ con un assolo personale, dribblando il portiere Lusa e infilando il pallone in rete di destro. Nella ripresa, immediato il terzo gol di Bonavita che, di destro, ha superato il difensore, insaccando sotto la traversa. Ad accorciare le distanze per i padroni di casa, ci ha pensato Fernandi al 17’. Il Massa Lombarda ha vinto l’altro derby ravennate, superando 4-2 al ‘Buscaroli’ di Conselice, il Sanpaimola. Questa la successione delle reti: 16’ Torino (M), 36’ Pelliconi (S), 43’ Diallo (M); nella ripresa, al 12’ Hysa (M), 20’ Zannoni (S) e 29’ Fogli (M). Al ‘Bucci’ di Russi è invece finita 1-1 la sfida contro l’ambizioso Cava Ronco Forlì che, nelle proprie fila, ha schierato il grande ex Salomone. I forlivesi sono passati in vantaggio al 10’ del primo tempo con Stucchi, ma gli arancioni del confermatissimo mister Ferrario, hanno impattato quasi immediatamente, al 17’, con Zela.