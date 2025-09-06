Eccellenza, coppa Italia: derby di ritorno coi valdarnesi avanti. Castiglionese d’attacco. Ma la Sangio non trema

SAN GIOVANNIForte del 2-0 maturato nella gara di andata, la Sangiovannese è di scena questo pomeriggio alle 16 al "Faralli" di Castiglion Fiorentino al cospetto dei viola locali allenati da Filippo Zacchei. Si giocherà la gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza, con la Castiglionese che farà di tutto e di più per ribaltare il responso di domenica scorsa e andare avanti in una competizione cui tiene molto, alla pari del Marzocco, per il non trascurabile fatto che può portarti dopo una lunghissima serie di incontri al salto in categoria superiore. In casa azzurra non ci sono tanti calcoli da fare, il doppio vantaggio può per certi versi far dormire sonni un po’ più tranquilli ma è questo l’errore nel quale non deve assolutamente incappare la Sangiovannese, che ha tutte le possibilità di approdare agli ottavi di finale anche se dovrà fare i conti con la formazione di casa che annovera giocatori molto esperti per la categoria e che, tra gli addetti ai lavori, è inquadrata come una tra le possibili protagoniste del campionato che partirà domenica prossima alle 15. Venendo però alla gara odierna, è sicura l’assenza dell’attaccante centrale Filippo Borri, uscito infortunato proprio dalla partita giocata una settimana fa nella quale ha rimediato un problema al collaterale del ginocchio che lo terrà fuori, almeno, per un mese. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto l’ex giocatore del Valentino Mazzola hanno, per fortuna, scongiurato la rottura del legamento crociato che avrebbe, di fatto, già concluso la sua stagione. Calderini passerà dal 3-4-2-1 al 3-5-2 con uno tra Batistini e Lombardi a far coppia in attacco con Castrovilli. Chi passerà tra la Castiglionese e la Sangio affronterà il 1 ottobre in gara secca una tra Baldaccio Bruni e Sansovino, con questi ultimi che partono con tre gol di vantaggio, Anche per questa competizione valgono le regole vigenti in ambito europeo, non esiste più il gol doppio in trasferta e casomai i locali al triplice fischio fossero due reti sopra al Marzocco si procederà direttamente ai calci di rigore.

Massimo Bagiardi