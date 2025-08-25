Eccellenza Coppa Italia. Gara avara di emozioni. Il Brescello fa pari con il Fiorenzuola

BRESCELLO PICCARDO0FIORENZUOLA0

BRESCELLO PICCARDO: Aimi, Buffagni, Marmiroli, Notari (29’ st Corbelli), Mastaj (13’ st Binini), Fomov, Iodice, De Luca, Truffelli (25’ st Fanti), Zaccariello, Marconi (13’ st Rizzi). A disp. Giaroli, Bicaku, Carra, Rossi, Cocconi. All. Fontana.

FIORENZUOLA: Malagoli, Parisi (1’ st Dellagiovanna), Macchioni, La Vigna, Varoli, Benedetti, Caradonna (16’ st Borrelli), Bertelli (19’ pt Forte), Piro, Scarlata (10’ st Carrer), Morrone. A disp. Cantoni, Zucchini, De Simone, Fugazza, Censi. All. Araldi.

Arbitro: Grillo di Modena.

Note: ammoniti Mastaj, Iodice, De Luca, Rizzi (B), Scarlata e Caradonna (F).

Il Brescello impatta nell’esordio di Castelnovo Sotto contro il Fiorenzuola. La prima frazione è avara di emozioni: all’8’ Mastaj, che riceve palla da Enrico Marconi (foto), conclude debolmente e Malagoli non ha difficoltà nel bloccare. Al 13’ replica piacentina con Parisi, che mette a centro area un traversone pericoloso su cui nessun compagno interviene; al 16’ Truffelli premia l’inserimento in area di Marconi, la cui conclusione non impensierisce il portiere. Nella ripresa gli ospiti scaldano i riflessi di Aimi con una velenosa conclusione di Caradonna, mentre al 53’ è Mastaj a sprecare su assist di Notari, calciando a lato; anche gli ospiti si divorano un gol, con Carrer, che riceve da Piro ma non inquadra la porta. Il Brescello ci prova nel finale con un tiro cross di Corbelli, mentre dall’altra parte è ancora Carrer a provarci, ma senza fortuna.