Eccellenza Coppa Italia. Il Fabbrico passa poi Hoxha entra e dopo 4’ pareggia

FABBRICO 1ATLETIC CDR MUTINA 1

FABBRICO: Rossi, Malavolti, Nocerino (20’ st Adolina), Tamagnini, Scappi, Budriesi, Pedrazzoli (35’ st Marchini), Genova, Fiocchi (24’ Montuoro), Lari (20’ st Minelli), Martina (29’ st Macchiavelli). A disp. Salati, Negri, Secondo, Gibertoni. All. Galantini.

ATLETIC CDR MUTINA: Schena, Vacondio, Boilini (26’ st Ognibene), Caselli A., Serra, Ricaldone, Cuoghi (19’ st Gollini), Caselli M., Fantastico, Cremaschi (31’ st Teggi), Panzanato (23’ st Hoxha). A disp. Auregli, Lazzaretti, Mazzoni, Canosa. All. Paganelli.

Arbitro: Danielli di Bologna.

Reti: 5’ st Scappi (F), 27’ st Hoxha (A).

Note: ammonito Serra (A).

Pari casalingo per il Fabbrico, raggiunto sull’1-1 dalla matricola Atletic CDR Mutina. La formazione di Galantini fatica in avvio, coi modenesi che si rendono pericolosi con Cuoghi e Cremaschi, ma nel primo caso la sfera è alta e nel secondo Rossi vigila attento. Dopo l’uscita dal campo di Fiocchi per infortunio, è Martina a chiamare Schena all’uscita, mentre dall’altra parte viene annullato un gol a Panzanato per offside. Nella ripresa è Federico Scappi (foto) a portare in vantaggio i suoi, dopo un legno ospite di Panzanato: l’ex Reggiana pennella una punizione all’incrocio su cui Schena non può nulla. La reazione modenese non si fa attendere: Panzanato, al 60’, calcia fuori di poco, poi è Andrea Caselli a centrare il legno. Al 68’ Hoxha rileva Panzanato e 4’ dopo impatta di testa su assist di Serra. All’88’, infine, Teggi sfiora l’1-2 mandando out di testa.