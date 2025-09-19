Eccellenza. Coppa Italia, la Fermana si ferma al primo turno

Si è interrotta al primo turno l’avventura della Fermana nella Coppa Italia di Eccellenza dopo il pari a reti bianche a Montegranaro nel match di ritorno. Decisivo il passivo pesante del match di andata al Recchioni. Ma le intenzioni della Fermana erano quelle di provarci fino alla fine ad invertire la rotta, al netto che quattro giorni dopo il campionato avrebbe bussato di nuovo alla porta., Diversi i titolari in campo dal primo minuto con Marin, evidentemente ancora non al meglio dopo il problema gastrointestinale del pre-Civitanovese, preservato con ogni probabilità per Trodica. In mezzo al campo le prime giornate e anche i test hanno mostrato che è lui il fosforo della squadra e il leader, conm tanto di fascia da capitano, del gruppo. Ein avanti a Solmonte sono stati chiesti gli straordinari come anche Cicarevic mentre dietro Scanagatta dirottato a destra per fare spazio a Rodriguez e Kieling che ha ritrovato la maglia da titolare mentre Maquisse in mezzo è inamovibile. Insomma era chiara l’intenzione, contro un Montegranaro che ha dato spazio a molti non titolari, di cercare subito il gol per poi andare a trovare quel raddoppio che avrebbe portato la qualificazione a decidersi dal dischetto. Buona volontà ma nessuna chiara occasione nella prima frazione solo, purtroppo, l’infortunio di Solinas. Una caviglia messa male lo ha fatto uscire dolorante, situazione da monitorare attentamente perché l’alternativa over davanti è lui anche in attesa che arrivi l’attaccante su cui sta lavorando da tempo il ds Filipponi. Gara che si è vivacizzata un po’ con i cambi e a dare verve ci ha pensato Guti con i suoi piazzati non tramutati in rete un paio di volte da Rodriguez prima di mettersi in proprio e provare di testa a far male a Fatone che si è esaltato al novantesimo nell’unica vera parata del match.

Il caldo è stato un fattore importante che ha inciso sulla prestazione stavolta con più ombre che luci rispetto alle altre. Ma la Coppa Italia ora è solo un ricordo legato al passato, alle porte c’è la sfida in casa del Trodica. Una squadra costruita a suon di colpi di mercato con tanti ex canarini illustri. Su tutti il bomber di Rione Murato Luca Cognigni e Gianvito Misuraca, due che dalle parti del Bruno Recchioni sono molto conosciuti. Poi ci sono molti altri passati dalle parti di Fermo come il difensore Marco Passalacqua, il centrocmapista Cichella e l’esterno Gianluca Bugaro, ma gettando lo sguardo a pochi mesi fa anche Alessandro Tomassini, arrivato a stagione in corso in D. Intenzioni e obiettivi di altissima classifica per la squadra allenata da Roberto Buratti e che ha come direttore generale Danilo Bompadre, a Fermo in C nella stagione 2022-2023. Intanto da valutare Solinas e poi ritrovare le energie per il sintetico trodicense.

Roberto Cruciani