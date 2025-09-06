Eccellenza - coppa italia. Larcianese: domani c’è il San Giuliano. Mercato, due arrivi

Dopo l’immeritata sconfitta subita per mano della Lucchese, domani la Larcianese torna a giocare in Coppa Italia nella seconda partita del mini-girone. Sarà ospite del San Giuliano, formazione contro la quale perse la finalissima dei playoff, giocata ad Agliana. Un passo falso indolore, perchè la Larcianese è stata comunque ripescata in Eccellenza. La gara di domani inizierà alle 15. La Larcianese per sperare di continuare il proprio cammino in Coppa ha l’obbligo di conquistare l’intera posta in palio.

Per quanto riguarda la formazione, il tecnico Maurio Cerasa ha tutta la rosa a disposizione. Rientra in squadra il forte centrocampista Alberto Crecchi, che ha scontato il turno di squalifica. Alla vigilia della partita il direttore sportivo della Larcianese, Gabriele Cerri, ha ufficializzato l’arrivo due nuovi giocatori. Sono il centrocampista Lorenzo Niccolai, classe 2006, che lo scorso anno ha giocato con la squadra Juniores del Livorno (ma spesso aggregato anche in prima squadra) e l’attaccante, classe 2007, Enea Rosselli, che nella scorsa stagione ha militato nella Juniores del Tau Altopascio. Dopo aver svolto tutta la preparazione con la prima squadra lucchese, adesso è pronto a sbarcare in viola.

Sul fronte delle partenze hanno lasciato la Larcianese il difensore Federico Fioretti e il centrocampista Andrea Paperini.

Massimo Mancini