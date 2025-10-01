ECCELLENZA COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE. Figline-Antella show. La Rondinella ci prova

Oggi, si gioca il turno degli ottavi di finale in gara unica che in caso di parità al termine dei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore. Ecco le gare odierne in programma alle 15: Cenaia-Lastrigiana (arbitro: Bragazzi di Carrara). Sospinta dall’ottimo risultato ottenuto sul campo della corazzata Antella, la società biancorossa ha deciso di giocare, sebbene affranta dal dolore per la morte prematura del papà del portiere Marziano. Verrà praticato un turnover con Marziano che sarà sostituito da Chiarello (con Glielmi in panchina). Assenti anche gli infortunati Del Colle, Pierattini e Bianchi. Spazio ai vari Fontani, De Pascalis e Pezzano.

Figline-Antella (arbitro: Magherini di Prato). Al "Del Buffa" si profila un big-match fra due squadre decise a superare il turno. Il Figline schiererà Donatini, che salterà la prossima gara di campionato per squalifica, e potrebbe far debuttare l’attaccante Adami, finora fermo per infortunio. L’Antella, decisa a riscattare la figuraccia subita in campionato, potrebbe impiegare il portiere Bruni e fare affidamento sugli attaccanti Chiaramonti e Keqi, avendo a disposizione Paternò e Carrai, dando spazio anche a Giana e Virdis.

Rondinella-Colligiana (arbitro: Pisaneschi di Pistoia). Forte del buon momento, i biancorossi di Tronconi cercano nuova gloria anche in Coppa contro un’altra delle protagoniste del campionato. Lo scontro si preannuncia molto interessante fra due reparti offensivi che, con puntualità chirurgica, sanno come trovare la via del gol in ogni match. Possibili turnover da ambo le parti: nella Rondinella si prevedono le staffette Saccardi-Vezzi e Massai-Bencini, più il possibile rientro di Cialdini.

Sestese-Real Cerretese (arbitro: Scalisi di Carrara). Questa gara si gioca alle ore 20,45, con la squadra di Polloni priva di Cirillo e Fiorentino, che sfida di nuovo la Real Cerretese incontrata alla 2ª giornata. Infine, le altre partite: Sangiovannese-Sansovino, Valentino Mazzola-Belvedere, Viareggio-Massese (ore 17), Lucchese-Perignano (ore 18).

Giovanni Puleri