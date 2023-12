Eccellenza, Coppa Italia. Perignano fuori in seminifinale. Che peccato!

FRATRES PERIGNANO

1

SPORTING CECINA

2

FRATRES PERIGNANO: Gliatta, Gemignani, Petri (1’st Raffi), Baggiani (6’st Sciapi), Gamberucci (11’ st Porcellini), Mancini, Pennini, Ficarra, Zefi (19’ st Freschi), Rosi, Taraj. All.Cristiani.

SPORTING CECINA: Barbanera, Milano, Ferretti (11’ st Giannini), Ghilli (22’ st Giannini), Startari, Modica, Diagnè, Bardini, Skerma (47’st Fiorentini), Carlotti, El Falhi (29’ Rovini). All. Miano.

Arbitro: Burgassi di Firenze.

Marcatori: al 10’ pt Ferretti, 25’st Taraj, 41’st Skerma.

PERIGNANO – I Fratres Perignano escono dalla Coppa a testa alta ma con tanto rammarico, visto l’andamento della partita. Ancora volta vengono sconfitti in casa, nei minuti finali, come altre volte in campionato. La finale regionale se la va a giocare lo Sporting Cecina, più cinico e concreto rispetto alla compagine perignanese. "Abbiamo creato opportunità – dice a fine gara il ds dei Fratres Ragoni – soprattutto del secondo tempo, ma abbiamo sbagliato gol clamorosi e, come spesso succede nel calcio, siamo stati puniti. Non siamo stati cinici e ora rimane il rammarico per una sconfitta immeritata". Da parte avversaria il mister Miano elogia la sua squadra che ha saputo, neopromossa, farsi valere contro il forte Perignano. "E’ stata una bella partita – dice Miano – e faccio i complimenti a tutti perché abbiamo raggiunto un obiettivo importante che non pensavamo a inizio di stagione. Siamo una squadra giovane, oggi è andato a segno Ferretti che è un 2007, e puntiamo a valorizzare le nostre risorse". La partita ha avuto due volti, con un primo tempo con il Perignano che detta il gioco ma non concretizza mentre invece lo Sporting Cecina nelle sue puntate offensive riesce a fare male. Infatti al 10’, su una palla recuperata a centrocampo, il giovane Ferretti dal limite dell’area fa partire un gran tiro che si insacca all’incrocio dei pali dando il vantaggio ai tirrenici. Gli ospiti insistono e al 28’, sempre dal limite, Carlotti colpisce il palo alla sinistra di Gliatta e sulla respinta El Fatahi mette di un soffio sul fondo. Al 33’ ottimo spunto di Pennini con palla a centro area per Zefi che da buona posizione spara sopra la traversa. Nella ripresa con i cambi i Fratres diventano a trazione anteriore anche se, in avvio, le occasioni migliori sono per la squadra cecinese. Al 12’un tiro di Ficarra va sul fondo a cui risponde al 17’ una conclusione di Milano che sfiora la traversa. Al 24’ Raffi potrebbe pareggiare ma la difesa ospite mette in angolo. Sull’angolo arriva il gol di Taraj che in rovesciata pareggia il conto. Al 34’ veloce ripartenza dei locali con Taraj che si presenta solo davanti a Barbanera ma mette incredibilmente sul fondo. Al 41’, quando tutti si aspettavano i supplementari, su una rapida ripartenza dello Sporting Cecina, Skema da posizione defilata infila Gliatta e regala alla sua squadra la qualificazione per la finale regionale di Colla Italia di categoria.

Pietro Mattonai