Eccellenza, coppa Italia: prima gara ufficiale per entrambe. Sangio, ostacolo Castiglionese. Che sfida tra Calderini e Zacchei

SAN GIOVANNIA circa quattro mesi dall’amara retrocessione in Eccellenza, la Sangiovannese torna in campo in gare ufficiali e lo fa questo pomeriggio, alle 16, al Fedini contro la quotata Castiglionese allenata da Filippo Zacchei nell’andata del primo turno di Coppa Italia di categoria. Stefano Calderini e i suoi ragazzi vogliono partire indubbiamente bene, il pre-campionato ha sicuramente fornito indicazioni utili all’allenatore che si appresta a cominciare questa stagione con un organico nuovo di pacca, solo due superstiti nella scorsa stagione, e altrettante incognite su di una rosa molto giovane e sulla quale il ds Andrea Agatensi sta tuttora lavorando per cercare di alzare il suo tasso di esperienza. Ma aldilà di quello che arriverà dal mercato l’importante è partire col piede giusto, affrontare una delle formazioni più quotate del girone e puntare al massimo degli obiettivi possibili anche in vista della partita di ritorno, che si giocherà sabato in anticipo sempre con lo stesso orario in terra chianina. Non sarà una Sangio al completo per la prima nel ritorno nel massimo campionato regionale, sicuramente assente il marocchino Jrad alla pari di Romanelli e non godono di buona salute neanche Bidini e Ceccherini. Il difensore senegalese Diallo è in attesa del via libera dagli organi federali per poter scendere sul rettangolo di gioco.

Calderini resterà fedele al suo 3-4-2-1 con qualche dubbio sulla corsia destra di centrocampo – se la giocano Zoppi e Gozzini – e sui due uomini alle spalle di Borri con Batistini e Lombardi papabili per stare a fianco di Castrovilli. Arbitrerà Magherini della sezione di Prato.

Massimo Bagiardi