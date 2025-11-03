Eccellenza. Coraggio Cenaia, una sfida a viso aperto. Così Sena riesce a fermare il Viareggio

VIAREGGIO0CENAIA 19690

VIAREGGIO: Carpita, Romanelli, Ivani (23’st Tieu), Brondi, D’Alessandro, Bertacca (31’st Videtta), Apolloni (9’st Bertelli), Gabrielli (37’st Morelli), Pegollo, Purro (23’st Belluomini), Galligani. All: Vangioni.

CENAIA: Castaldi, Lischi, Sartini, Bianchi (27’st Santagata), Signorini, Puleo, Fischer (22’st Rossi), Cito, Maggi (31’st Baumarouan), Remedi (43’st Busiello), Provinzano. All.Sena.

VIAREGGIO – Il Cenaia giocando una bella partita, a viso aperto, costringe il Viareggio al pareggio. La partita è stata di un livello tecnico elevato, con diverse occasioni da entrambe le parti. Partono bene i verdi arancioni che al 6’ potrebbero portarsi in vantaggio con Remedi ma il portiere locale para. Il Viareggio risponde con Galligani e poi con Pegollo ma entrambe le conclusioni finiscono alte. La supremazia territoriale è dei bianconeri con il gioco che è molto equilibrato. Si chiude la prima frazione in parità e nella ripresa la situazione non si sblocca. Dopo un gol annullato al 40’ per fuorigioco al Viareggio, nel finale occasione d’oro per gli ospiti, quando su un cross di Rossi, Remedi va a colpire di testa ma, contrastato, mette fuori. Con questo punto prezioso e meritato, per il Cenaia inizia un nuovo percorso in campionato.

PM