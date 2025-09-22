Eccellenza. Corticella in 10 dopo 4 minuti. Il Rolo ne approfitta e fa il blitz

CORTICELLA

0

ROLO

2

CORTICELLA: Calzati, Luccarini, Cantelli (24’st Dragona), Fini, Caselli, Salcuni, Manga (13’st Tonelli), Chiossi (34’st Pescatore), Sene (15’st Santaniello), Cianciulli, Cisotto (28’st Caniato). A disp.: Tapinassi, Baccolini, Vasta, Bazzani. All.: Cavina

ROLO: Grigoli, Ziliani (32’pt Cabassa), Pipoli, Covili, Galli, Pappaianni Lenzi, Catellani (9’st Lo Bello), Bassoli (39’st Quitadamo), Habib, Serroukh (21’st Petrosino), Puglisi (28’st Borghi). A disp.: Canuti, Lorenzini, Iodice, Boccaletti. All.: Bonini

Arbitro: Samaritani di Ravenna

Reti: Habib su rig. al 6’pt, Petrosino al 44’st.

Note: ammoniti Luccarini, Santaniello, Petrosino e Grigoli. Espulso al 4’pt Fini (C) per fallo da ultimo uomo. Angoli: 4-5. Recuperi: 6pt e 5’st.

Vince il Rolo su un campo che negli ultimi anni aveva vissuto tanta Serie D, quello del Corticella che, però, è fermo a zero punti dopo quattro partite.

La gara prende una piega ben precisa già dopo soli 4 minuti: rigore per i reggiani per un contatto tra Fini e Habib.

L’arbitro punisce il difensore col rosso, tra le proteste dei compagni. Corticella in dieci, con Habib che segna dal dischetto il vantaggio, con la trasformazione arrivata due volte dopo un primo tentativo annullato per giocatori entrati presto in area.

Il Rolo preme e una grande occasione al 38’ è per Puglisi, ma è super Calzati. Volenteroso il Corticella, che in 10 crea comunque qualche pericolo. Nella ripresa brivido nel finale: a 3’ dal termine annullato un gol di Salcuni per fuorigioco, tra i dubbi dei locali. Sul contropiede ecco il gol che blinda i tre punti per i ragazzi di Lauro Bonini, una rete di Petrosino che sfrutta al meglio un assist preciso di Borghi. Al di là dell’episodio che ha incanalato positivamente il match del Rolo, tutto giocato con l’uomo in più, buona prova dei ragazzi di Bonini che raggiungono quota 7 punti dopo quattro gare, frutto di due vittorie, un pari e una sconfitta. Un inizio che dà respiro dopo la salvezza ai playout della scorsa primavera.