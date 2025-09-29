Eccellenza. Crisi Mesola, altre quattro reti. Il Medicina chiude presto i conti

mesola

medicina

: Calderoni, Valesani (65’ Rivas) Biolcati, De Angelis (46’ Davo), Telloli (77’ Guariento), Hoxha, Lucci, Neffati, Rako, Cantelli (78’ Paganini), Alessio (81’ Mantovani). All. Cavallari

MEDICINA FOSSATONE: Aversa, Ballanti (73’ Cavina), Montalbani, Nanetti (87’ Dall’Aglio), Mazza, Tumminelli, Valente (73’ Rimini), El Bouhali (81’ Suarez), Amaducci (77’ Battiloro), Selleri, Lanzoni. All. Assirelli.

Arbitro: Clemente (Ra).

Reti: Lanzoni 11’ e 72’, Amaducci 37’ e 64’.

Note: ammoniti Valesani, Biolcati, Telloli e Neffati.

Il Medicina espugna il campo del Mesola, che per la seconda volta fra le mura di casa, incassa quattro reti. Un risultato che ci sta tutto e vede la squadra di mister Cavallari al quart’ultimo posto dopo la bella partenza di inizio campionato. Già al 9’ il primo pericolo per i padroni di casa che, scoperti dopo un’azione in attacco, vede El Bo Bouhali scappare e passare la palla al limite a Lanzoni, che calcia un rasoterra poco distante dal palo alla sinistra di Calderoni. Il gol degli ospiti nasce da un disimpegno infelice di Biolcati che perde palla, Lanzoni se ne impossessa e dal limite trafigge Calderoni con un tiro a mezz’aria. Al 17’ Rako calcia il primo tiro verso la porta avversaria. Sul cambio di fronte il Mesola pareggia con una serie di passaggi tra il limite e dentro l’area che mettono Neffati in condizione di bucare la porta difesa da Aversa, ma il direttore di gara aveva fischiato un fallo ad un difensore degli ospiti. Il Medicina raddoppia con Amaducci che su un errato controllo di Neffati si invola verso la porta e supera Calderoni. Al 58’ su punizione di Selleri perentorio stacco di testa di Mazza di poco fuori. Gli ospiti portano a tre le reti al 64’ grazie a un passaggio di Selleri per Amaducci che trafigge, da dentro l’area, Calderoni. Il quarto gol al 72’ con Amaducci che, dentro l’area, passa a Lanzoni, quasi un rigore in movimento, e quest’ultimo chiude gara e segnala la necessità al Mesola di trovare al più presto un rimedio a questa crisi.

cla. casta.