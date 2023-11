Eccellenza. Cristiani dà subito la svolta. Il Camaiore espugna Larderello

LARDERELLO – Torna a quei 3 punti che gli mancavano dal 10 settembre il Camaiore che raccoglie subito i frutti del cambio in panchina. La prima al timone dei bluamaranto di Pietro Cristiani coincide con una vittoria che prende forma già nel primo quarto d’ora.

Il tecnico ex Tau mantiene il 4-3-1-2 ma sorpende tutti con la mossa Biagini, schierando il capitano vertice alto del rombo. E ’Il Biagio’, con la 10 sulle spalle, ripaga immediatamente segnando lui l’1-0 che gela il “Florentia“: cross in diagonale del 2004 Adami (altra novità rilanciata da Cristiani) che mette un bel pallone forte in mezzo sulla cui respinta si avventa Biagini che insacca il gol sblocca-partita. Il raddoppio al 16’ è di Geraci che si libera a modo suo in area inchiodando il portiere della matricola Geotermica dopo essersi girato bene infilando sul palo più lontano. Crecchi, Biagini, Kthella e Geraci avrebbero a turno la palla del 3-0 che non arriva. Poi il Camaiore soffre ma difende bene contro il 4-3-3 nemico, poi cambiato in 4-2-3-1 nella ripresa. I bluamaranto rischiano poco o nulla, sprecando anzi qualche ripartenza. Migliori in campo D’Alessandro, Anzilotti ed il 2004 Crecchi.