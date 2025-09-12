Acquista il giornale
  4. Eccellenza, dal salone della Basilica un messaggio chiaro: "Vogliamo tornare in alto». Sangio, cori e orgoglio alla cena biancoazzurra. La squadra di Calderini si carica con i tifosi

Eccellenza, dal salone della Basilica un messaggio chiaro: "Vogliamo tornare in alto». Sangio, cori e orgoglio alla cena biancoazzurra. La squadra di Calderini si carica con i tifosi

di MASSIMO BAGIARDI
12 settembre 2025
Un momento della serata alla quale hanno preso parte oltre 360 sostenitori

SAN GIOVANNINemmeno il maltempo è riuscito a fermare la tradizionale cena biancoazzurra di mercoledì, che anche quest’anno ha fatto registrare un grande successo. L’evento, originariamente previsto in piazza Masaccio e poi spostato all’interno dei saloni della Basilica a causa della pioggia, ha visto la partecipazione di oltre 360 persone in un clima di festa e condivisione, importante per dare la giusta carica in vista dell’imminente inizio del campionato, fissato per domenica.

A condurre la serata Leonardo De Nicola, al suo microfono si sono alternati i rappresentanti delle principali squadre cittadine e alcune figure dirigenziali: tra questi Gennaro Lo Santo, neo presidente del Comitato Biancoazzurro, il main sponsor e futuro patron Martino Neri – che ha ribadito l’orgoglio di sostenere con la sua azienda la Sangiovannese – e l’imprenditore cittadino Alessandro Foggi. Dalle loro parole è emerso un obiettivo chiaro: "Nel 2027 festeggeremo il centenario e faremo di tutto per riportare la Sangiovannese dove merita". Parole che non hanno, insomma, bisogno di tante interpretazioni.

È stata notata anche la presenza di Susanna Benucci, moglie del compianto Marco Merli, mentre la prima squadra ha trovato spazio attraverso gli interventi di Agatensi, Calderini e Manes. Alla cena non è mancata la rappresentanza istituzionale con il sindaco Valentina Vadi e le autorità cittadine, in un contesto di grande entusiasmo. Determinanti, come sempre, gli ultras della Gradinata Marco Sestini, che hanno animato la serata con cori e incitamenti rivolti a chi indosserà la maglia azzurra in questa stagione. Attorno alle 23 il saluto conclusivo, ora testa e cuore al rettangolo di gioco perché da dopodomani si fa davvero sul serio.

Massimo Bagiardi

© Riproduzione riservata

