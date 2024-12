Eccellenza. Dantraccoli a tempo scaduto fa sognare il Tropical Coriano

Non ha nessuna intenzione di lasciare nemmeno un punticino per strada il Tropical Coriano che ieri ha lasciato a secco anche il Medicina Fossatone (1-0). Mattatore di giornata Dantraccoli nel terzo minuto di recupero. Oggi in campo Vis Novafeltria e Pietracuta con i primi che saranno impegnati sul campo del Castenaso, mentre il Pietracuta busserà alla porta dell’Osteria Grande.

Eccellenza. Girone B (17ª giornata, ore 14.30): Castenaso-Vis Novafeltria (Stadio Zucchini, Budrio), Faenza-Mezzolara, Gambettola-Reno, Osteria Grande-Pietracuta, Russi-Fcr Forlì, Sant’Agostino-Granamica, Sanpaimola-Massa Lombarda. Ieri: Sampierana-Solarolo 3-1, Tropical Coriano-Medicina Fossatone 1-0.

Classifica: Tropical Coriano 33; Castenaso 30; Mezzolara 28; Sampierana, Pietracuta 27; Osteria Grande 23; Fcr Forlì, Gambettola 21; Medicina Fossatone 18; Reno, Sant’Agostino 17; Solarolo, Sanpaimola 16; Massa Lombarda 13; Granamica, Vis Novafeltria 12; Russi 11; Faenza 9.