Eccellenza. Derby in parità

MONTESPERTOLI: Biotti, Fiaschi (68’ Buscè), Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Marcacci (61’ Falconi), Anichini (57’ Marconcini), Imbrenda, Maltomini, Mosti Falconi (57’ Cioni). All. Sarti.

CASTELFIORENTINO UNITED: Lupi, Nidiaci, Casanova, Ercoli, Maltinti, Canali, Ballerini (79’ Boni), Boumarouan, Borri, Giani (66’ Duranti), Pieracci (63’ Bruni). All. Scardigli.

Arbitro: Lorenzi di Pistoia.

Reti: 30’ Maltinti; 49’ Imbrenda; 56’ Ercoli; 77’ Trapassi.

MONTESPERTOLI – Doppio botta e risposta a Baccaiano tra Montespertoli e Castelfiorentino United, che alla fine si spartiscono la posta in palio al termine di un derby teso e giocato su un campo pesante. I padroni di casa prendono subito in mano le redini del gioco, ma sono gli ospiti a passare in vantaggio con il colpo di testa di Maltinti sugli sviluppi di un corner. In avvio di ripresa Imbrenda pareggia in mischia, ma Ercoli con un tiro-cross da quaranta metri pesca il jolly: la palla sbatte sulla traversa, rimbalza sulla schiena di Biotti e finisce in porta. A questo punto mister Sarti inserisce forse fresca e al 77’ ci pensa il grande ex Trapassi a firmare il definitivo 2-2 sotto misura.