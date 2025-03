Eccellenza. Derby Ponsacco-Perignano per uscire dai play out. Cuoio condannata, ecco Viareggio. Trasferta Cenaia

A cinque giornate dal termine del campionato, con il Camaiore sicuro promosso in serie D e, in coda, con la certezza anche della retrocessione in Promozione della Cuoiopelli, si lotta per accaparrarsi le posizioni migliori in vista della partecipazione sia agli spareggi play off che per i play out. In prospettiva dei play out a Ponsacco si affrontano nel più sentito dei derby la squadra locale dei Mobilieri e i vicini di casa dei Fratres Perignano. I tentativi di entrambe le squadre di tirarsi fuori dai play out sembrano ormai esauriti e la lotta è per acquisite un posto migliore.

"Sappiamo che è una partita con un peso specifico maggiore rispetto alle altre – dice il ds del Perignano Ragoni – una partita che ci darà anche la misura delle nostre concrete possibilità con cui andremo ad affrontare gli spareggi finali. Veniamo da un pareggio esterno e da quattro risultati utili consecutivi, per cui siamo fiduciosi. Il nostro problema però rimane, rispetto alla mole di gioco che produciamo, quello di mettere la palla in rete, altrimenti subentra la paura di perdere e commettiamo errori banali. Purtroppo – conclude Ragoni - avremo alcune assenze per infortuni come Regoli e Mogavero e di Viola squalificato".

Anche da parte dei Mobilieri, che giocheranno senza Pallecchi squalificato, l’attesa per la partita è alta e i rossoblù contano di riscattare la sconfitta di misura subita all’andata. Una partita ad alta tensione e, l’importanza della posta in palio, porterà tanto agonismo e determinazione. Altro scontro di rilievo si giocherà a Forte dei Marmi tra la Real Forte Querceta e il Cenaia. Nel mirino ci sono le posizioni migliore per i play off finali. "Trasferta importante su un campo difficile – dice un dirigente verde arancione – contro una buona squadra. Un risultato utile è alla nostra portata ma soprattutto potrebbe far crescere la nostra classifica e approfittare dello scontro diretto tra Montespertoli e Massese".

Nei locali di rilievo l’assenza di Bartolini mentre nel Cenaia quella di Rossi. Chiudiamo la giornata con l’impegno interno dei biancorossi della Cuoiopelli che ospiteranno al Masini il Viareggio. La retrocessione annunciata della squadra santacrocese è diventata realtà ma ogni volta è scesa in campo onorando al meglio l’impegno preso con i suoi sostenitori ma anche verso le squadre avversarie. Inizio delle partite ore 14.30.

Pietro Mattonai