Eccellenza. Di Ruocco: "Nel derby col Tolentino si vedrà un’altra Maceratese»

"Al derby ci presenteremo con un altro piglio, già in 10 giorni si vede la mano dell’allenatore". Rosario Di Ruocco, attaccante esterno della Maceratese, parla della sfida di domenica a Tolentino con i biancorossi che da oggi inizieranno a preparare la partita. È la terza volta che le squadre s’affrontano considerando le due partite di Coppa Italia. "Ci conosciamo bene, anche loro – aggiunge – hanno cambiato guida tecnica e hanno elementi di valore". Il giocatore si sofferma sui cambiamenti apportati da Dino Pagliari. "È diverso il modo di interpretare il calcio, l’allenatore ci chiede di giocare la palla e non di buttarla avanti sopra gli attaccanti". C’è però da migliorare. "Dobbiamo crescere sull’attenzione, sull’applicazione. Pagliari in 10 giorni ci ha dato un’identità, ma adesso serve tempo per assimilare le sue richieste. Ci chiede di giocare palla a terra, di non avere timore perché siamo forti e quindi non dobbiamo avere paura". Ma c’è anche una posizione in classifica che non dà la necessaria tranquillità. "Anche per quello c’è da vincere ogni volta, ma tutto diventa più difficile come domenica scorsa quando abbiamo preso gol dopo appena un minuto. Però abbiamo reagito bene, creato diverse occasioni, il portiere è stato determinante, abbiamo preso una traversa, sbagliato un rigore. Ora serve una vittoria per sbloccarci". Questo cambiamento introdotto da Pagliari richiede tempo. "Servirà almeno un mese-un mese e mezzo, dopo – conclude Di Ruocco – sarà ancora più evidente la mano del tecnico, però nel frattempo dovremo essere bravi a portare a casa punti".