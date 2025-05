Eccellenza. Domani il Mazzola si gioca l’accesso alla Serie D

Domani il Mazzola si gioca l’accesso alla finale nazionale per la promozione in serie D. I biancoazzurri devono tentare di ribaltare il ko di sei giorni fa a Castellalto (Teramo) contro Castelnuovo Vomano. Un ko di misura grazie al gol di Borri nel recupero che tiene aperte le speranze in vista del ritorno. Si gioca al campo Bertoni dell’Acquacalda e non a Cerchiaia e alla formazione di Ghizzani (squalificato fino al 2 settembre dopo il rosso preso nella finale playoff del girone contro la Rondinella) servirà vincere con due gol di scarto per essere certa della qualificazione alla finale nazionale. In caso di vittoria con un solo gol di scarto (e con qualsiasi punteggio) si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. In caso di parità al 90’ o di successo degli abruzzesi saranno logicamente loro ad accedere all’ultimo atto (contro la vincente di Montespaccato-Mezzolara) che mette in palio un posto in serie D. Domani torna l’attaccante Geraci che ha scontato il turno di squalifica a Castellalto e dovrebbe esserci anche Campatelli. I tagliandi di accesso per la partita (fischio d’inizio alle ore 16) potranno essere acquistati direttamente presso la biglietteria dell’impianto.